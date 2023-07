Οι Χιτ αδειάζουν χώρο στο salary cap δίνοντας με ανταλλαγή τον Ολαντίπο

Οι φιναλίστ των NBA Finals, είδαν τον Γκέιμπ Βίνσεντ και τον Μαξ Στρους να αποχωρούν από το ρόστερ τους αδειάζοντας αισθητά το salary cap, με τους Χιτ να προχωρούν σε ακόμη μια κίνηση που δείχνει ότι θα κινηθούν για κάτι δυνατό.

Το Μαϊάμι παραχώρησε με ανταλλαγή τον Βίκτορ Ολαντίπο... γλιτώνοντας 9,45 εκ. δολάρια από το salary cap, με τους Θάντερ να δίνουν οικονομικό αντίτιμο στους Χιτ για να αποκτήσουν τον έμπειρο γκαρντ.

O 31χρονος γκαρντ που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τους τραυματισμούς στην καριέρα του επιστρέφει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μετά από έξι χρόνια, αφού φόρεσε την φανέλα τους την σεζόν 2016-2017.

Από την πλευρά τους οι Χιτ έχουν πλέον πολύ χώρο στο salary cap τους, για να κινηθούν με περισσότερη άνεση για έναν all-star παίκτη που θα προστεθεί δίπλα στον Τζίμι Μπάτλερ, τον Μπαμ Αντεμπάγιο και τον Τάιλερ Χίρο.

Oklahoma City is acquiring Victor Oladipo and draft compensation to absorb his $9.45 million expiring contract, sources tell ESPN. Miami creates a trade exception of $9.45M with the deal.