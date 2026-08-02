Ήρθε Ελλάδα να υπογράψει στην ΑΕΚ, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα και... έφυγε!

Συμφώνησε σε όλα με την Ένωση, φόρεσε την φανέλα με το νούμερο που διάλεξε και πήγε στο γήπεδο, αλλά μπάλα σε αυτό δεν θα παίξει...

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