Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ήρθε Ελλάδα να υπογράψει στην ΑΕΚ, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα και... έφυγε! 02-08-2026 20:17 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Συμφώνησε σε όλα με την Ένωση, φόρεσε την φανέλα με το νούμερο που διάλεξε και πήγε στο γήπεδο, αλλά μπάλα σε αυτό δεν θα παίξει... Διαβάστε την τρομερή ιστορία ΕΔΩ. 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Ποδοσφαιρική αντεπίθεση της ΕΡΤ: Αυτές είναι οι 2 διοργανώσεις που έκλεισε dailymedia.gr Δεν είναι άγχος: Τι είναι αυτό που δεν σε αφήνει να χαρείς όταν ξεκινάς διακοπές menshouse.gr Ο στρατός μπήκε σε επιφυλακή, τα σούπερ μάρκετ άδειασαν: Όταν τα ελληνικά πλοία πήραν εντολή να σταματήσουν τα τουρκικά «με ή χωρίς τη χρήση βίας» menshouse.gr Στην αντεπίθεση η Καρυστιανού με Αυγερινό... instanews.gr Ούτε να ακούει για ΝΔ: Βάζει «ταφόπλακα» στη συνεργασία instanews.gr «Η απόλυτη ξεφτίλα»: Η ανάρτηση-φωτιά του γιου του Γιώργου Παπαδάκη για τους Χιώτη – Παυλόπουλο στο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr Η ζωή και το τέλος του «Σακ»: Ένα σούπερ ταλέντο που δεν έφτασε όσο ψηλά όριζε το αθλητικό «πεπρωμένο» του menshouse.gr Ήρθε Ελλάδα να υπογράψει στην ΑΕΚ, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα και... έφυγε! SHARE