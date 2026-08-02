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Ήρθε Ελλάδα να υπογράψει στην ΑΕΚ, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα και... έφυγε!

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Συμφώνησε σε όλα με την Ένωση, φόρεσε την φανέλα με το νούμερο που διάλεξε και πήγε στο γήπεδο, αλλά μπάλα σε αυτό δεν θα παίξει... 

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Ήρθε Ελλάδα να υπογράψει στην ΑΕΚ, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα και... έφυγε!