Φεύγει με τεράστια πρόταση ο Αντρέ Λουίς - Ο πανάκριβος αντικαταστάτης του

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και ο ίδιος ο Αντρέ Λουίζ θεωρεί ότι οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν, ωστόσο έχει βρει ήδη τον παίκτη που θα πάρει την θέση του!

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