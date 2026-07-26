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Φεύγει με τεράστια πρόταση ο Αντρέ Λουίς - Ο πανάκριβος αντικαταστάτης του

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Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και ο ίδιος ο Αντρέ Λουίζ θεωρεί ότι οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν, ωστόσο έχει βρει ήδη τον παίκτη που θα πάρει την θέση του!

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Φεύγει με τεράστια πρόταση ο Αντρέ Λουίς - Ο πανάκριβος αντικαταστάτης του