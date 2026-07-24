Και νέος και αρχηγός και με γεμάτη σεζόν που ανεβάζει επίπεδο τους ερυθρόλευκους.

Η κίνηση από τη Λα Λίγκα που μπορεί να αλλάξει τα χαφ του Ολυμπιακού