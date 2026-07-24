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Η κίνηση από τη Λα Λίγκα που μπορεί να αλλάξει τα χαφ του Ολυμπιακού

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Και νέος και αρχηγός και με γεμάτη σεζόν που ανεβάζει επίπεδο τους ερυθρόλευκους.

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Η κίνηση από τη Λα Λίγκα που μπορεί να αλλάξει τα χαφ του Ολυμπιακού