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«Καμπανάκι» Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη με Γιάρεμτσουκ και Κάρμο

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συγκεκριμένα παράπονα από την εικόνα της ομάδας του στα δύο πρώτα φιλικά, ενώ περιμένει περισσότερα από ορισμένους ποδοσφαιριστές.

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«Καμπανάκι» Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη με Γιάρεμτσουκ και Κάρμο