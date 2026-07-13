«Καμπανάκι» Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη με Γιάρεμτσουκ και Κάρμο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συγκεκριμένα παράπονα από την εικόνα της ομάδας του στα δύο πρώτα φιλικά, ενώ περιμένει περισσότερα από ορισμένους ποδοσφαιριστές.

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