«Δουλεύει» με τον Ζόρζε Μέντες μεγάλη επιστροφή ο Ολυμπιακός - Ανώτερη από Φορτούνη

Πώς ο Ζόρζε Μέντες ετοιμάζεται να δώσει… μεταγραφική λύση στον Ολυμπιακό, ο παίκτης που θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ο νεαρός που ήδη ήρθε και ξεχωρίζει.

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