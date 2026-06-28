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Το πολύ μεγάλο ποσό που δίνει ο Ηλιόπουλος για την επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ

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Η πρώτη... διαφωνία Ριμπάλτα-Νίκολιτς για τον ποδοσφαιριστή που πρέπει να πάρει η Ένωση και τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για την αγορά του.

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Το πολύ μεγάλο ποσό που δίνει ο Ηλιόπουλος για την επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ