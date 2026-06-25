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Ανταλλαγή Μπετανκόρ με Χέρτσογκ για Ολυμπιακό - Τον ζητούν και από Ελλάδα

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Γιατί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλει τον Χεφτέ Μπετανκόρ, ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του και πώς μπορεί η αποχώρησή του να φέρει παίκτη στο Λιμάνι.

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Ανταλλαγή Μπετανκόρ με Χέρτσογκ για Ολυμπιακό - Τον ζητούν και από Ελλάδα