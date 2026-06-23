Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο

Οι επιδόσεις του Μπόνγκα σπανίως πέφτουν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο...

Οι επιδόσεις του Μπόνγκα σπανίως πέφτουν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, διότι η προσήλωση του στην άμυνα και οι δουλειές που κάνει στο παρκέ συνθέτουν εκείνο τον «παίκτη του προπονητή», που όλοι λατρεύουν να έχουν υπό τις οδηγίες τους. Όταν δε, είναι και σε καλή μέρα επιθετικά, τότε θα πρέπει κάποιος άλλος στο ματς να έχει… βγάλει μάτια για να του κλέψει τον άτυπο τίτλο του πολυτιμότερου της βραδιάς.