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Πιέζει να έρθει στον Ολυμπιακό, αγορά 4 εκατ. !

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Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώνει γρήγορα με τις ανοιχτές υποθέσεις, καθώς υπάρχει και ο στόχος να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα τέσσερις υποθέσεις.

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Πιέζει να έρθει στον Ολυμπιακό, αγορά 4 εκατ. !