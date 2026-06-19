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Η τελική πρόταση Ολυμπιακού για Τσάπρα και γιατί τον… χάνουν

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Γιατί στο Λιμάνι είναι ενοχλημένοι με την υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, πόσα χρήματα δίνουν και γιατί άλλαξαν εκ νέου τα δεδομένα.

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Η τελική πρόταση Ολυμπιακού για Τσάπρα και γιατί τον… χάνουν