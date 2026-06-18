Πρώην της Μάντσεστερ Σίτι για Ολυμπιακό - Νέα δεδομένα για Ζότα

Ο έμπειρος άσος από την Premier League που βρίσκεται ξανά στη λίστα του Ολυμπιακού, η περίπτωση του Ζότα Σίλβα, η μεταγραφή που ακυρώθηκε και οι εξελίξεις με Νταβίντ Κάρμο.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.