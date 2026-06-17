Μεταγραφή-προπονητή στον Ολυμπιακό

Ο Βάσκος τεχνικός τον γνωρίζει πολύ καλά! Τον είδε σε απαιτητικό περιβάλλον και τον δοκίμασε σε αγωνιστικό πλαίσιο που μοιάζει αρκετά με αυτό που θέλει στον Ολυμπιακό. Βρήκε τον... αντι-Γιαννούλη!

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