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Δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες για τον φορ Ράστοντερ - «Πακέτο» με Μάτοσι!

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Ο σέντερ φορ με την σεζόν... εκτόξευσης που ενδιαφέρει δύο συλλόγους από Ελλάδα, αλλά και η εξαιρετική περίπτωση του νεαρού χαφ, Βαλμίρ Μάτοσι.

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Δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες για τον φορ Ράστοντερ - «Πακέτο» με Μάτοσι!