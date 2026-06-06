Ο Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε λίγο πριν τον αιφνίδιο θάνατό του στο επίκεντρο των συζητήσεων για ένα ολοκαίνουργιο project που τελικά δεν πρόλαβε να υλοποιήσει, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή που θα συζητηθεί. Το φιλόδοξο concept της εκπομπής συνεντεύξεων που προοριζόταν για τον έμπειρο δημοσιογράφο αλλάζει πλέον χέρια, με τον σταθμό να δίνει το «πράσινο φως» σε ένα πρόσωπο-έκπληξη της πρώτης γραμμής.
Η εκπομπή που δεν πρόλαβε να γυρίσει ο Γιώργος Παπαδάκης: Η δημοσιογράφος που παίρνει τη θέση του στο μεγάλο πρότζεκτ