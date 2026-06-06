Η εκπομπή που δεν πρόλαβε να γυρίσει ο Γιώργος Παπαδάκης: Η δημοσιογράφος που παίρνει τη θέση του στο μεγάλο πρότζεκτ

Η νέα μεταγραφή του ΑΝΤ1 που αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο...

Ο Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε λίγο πριν τον αιφνίδιο θάνατό του στο επίκεντρο των συζητήσεων για ένα ολοκαίνουργιο project που τελικά δεν πρόλαβε να υλοποιήσει, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή που θα συζητηθεί. Το φιλόδοξο concept της εκπομπής συνεντεύξεων που προοριζόταν για τον έμπειρο δημοσιογράφο αλλάζει πλέον χέρια, με τον σταθμό να δίνει το «πράσινο φως» σε ένα πρόσωπο-έκπληξη της πρώτης γραμμής.