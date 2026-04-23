Λήγει το συμβόλαιο της Cosmote TV για το Κύπελλο Ελλάδος

Η ΕΠΟ ψάχνει τριετές συμβόλαιο για Κύπελλο και Super Cup. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ανοιχτό διαγωνισμού για την απόκτηση των εντός ελληνικής επικράτειας τηλεοπτικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων Κυπέλλου Ελλάδας και Super Cup προκήρυξε η ΕΠΟ καθώς εκπνέει το συμβόλαιο με την Cosmote TV.

Η ΕΠΟ ζητά για τις εν λόγω δύο διοργανώσεις, συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ήτοι για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27, 2027-28 και 2028-29.

Εδώ και αρκετά χρόνια, το Κύπελλο μεταδίδεται από την Cosmote TV με μονοετή ή διετή συμβόλαια. Το Super Cup επέστρεψε από φέτος και για το Ολυμπιακός – ΟΦΗ κινήθηκε και μετέδωσε εντέλει το («ομόσταβλο» ιδιοκτησιακά των «ερυθρόλευκων») Mega.

Πλην των… γνωστών «υπόπτων» συνδρομητικών, Cosmote TV και Nova, στους ενδιαφερόμενους ίσως εμφανιστεί και η Percapita.

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