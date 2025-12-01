Τηλεοπτικό πρόγραμμα Κυπέλλου, δεσπόζει το Αρης - ΠΑΟΚ

Αγώνες, κανάλια, σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

«Κλεάνθης Βικελίδης» την Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδος, Τούμπα την Κυριακή για τη Super League! Η Θεσσαλονίκη χωρίζεται… στα δύο και προηγείται χρονικά το ραντεβού των δύο άσπονδων εχθρών – και γειτόνων –για την 4η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος (ενώ εκκρεμούν στις 16–18 Δεκεμβρίου οι εξ αναβολής αναμετρήσεις Καβάλα - Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό).

Ως τώρα είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίες με 3/3 νίκες ο ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός, ο Αρης και η ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έχουν 2/2 νίκες.

Όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν live από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV ενώ, το βράδυ της Τετάρτης μετά το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» θα προβληθεί, στις 23:30, η εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου» στο Cosmote Sport 1 σε παρουσίαση Στέφανου Αβραμίδη και Τόλη Χριστοφοράκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 4ηςς αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Κώστα Γιαλιτάκη και ρεπορτάζ Κώστα Γκουντούλα και Μιχάλη Μελισσίδη

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:30 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου

15:00 Μαρκό - Λεβαδειακός , Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ Γιώργου Μπιτσικώκου

16:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος , Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Μάνου Σπανόπουλου και ρεπορτάζ Πάρη Τσελεπίδη και Σωτήρη Ταμπάκου

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ , Cosmote Sport 1σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδη και ρεπορτάζ Πάνο Μάλαμα και Δημήτρη Ξαρλή

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά , Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου και Ανδρέα Σερεβέτα

Άρης - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1 σε 21:30, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ Κώστα Γκουντούλα και Μιχάλη Μελισσίδη

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ Μιχάλη Μελισσίδη και Κώστα Γκουντούλα

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