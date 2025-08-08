MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επίσημο το «μπαμ» Τσουβέλα...

0
Ε-ε-έρχεται!

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο πλευρό μιας σούπερ ταλαντούχας κοπέλας! Τι μπορεί να πάει λάθος; Τίποτα, θα πούμε εμείς... 

Διαβάστε στο dailymedia.com.gr το πλήρες ρεπορτάζ

Επίσημο το «μπαμ» Τσουβέλα...