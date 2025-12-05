Στον τελικό των 800μ ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος (pics, vids)

Ο Δημήτρης Μάρκος με επίδοση 7:39.17 στον προκριματικό των 800μ ελεύθερο, πέτυχε τον στόχο του, να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας του Λούμπλιν.

Θα αγωνισθεί μαζί με τους καλύτερους αύριο Σάββατο 6/12 στις 20:28.

Ο Μάρκος συμμετείχε στην πολύ γρήγορη τέταρτη σειρά (προκρίθηκαν έξι αθλητές στους οκτώ από αυτή), τερμάτισε έκτος και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης ως όγδοος.

Ο Νταμιέν Ζολί (Γαλλία) έμεινε ένατος με 7:39.34.

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», υποσχέθηκε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Μάρκος.

Ο Βασίλης Κακουλάκης ολοκλήρωσε την κούρσα του στην 3η προκριματική σειρά σε 7:52.03 (8ος) για να καταταγεί στην 23η συνολικά θέση ανάμεσα στους 40 που συμμετείχαν.

«Όλα γίνονται για κάποιο λόγο», τόνισε ο Κρητικός πρωταθλητής στις δηλώσεις του.

Εκπληκτικός ο 18χρονος Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, σημείωσε νέο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων με χρόνο 7:30.94.