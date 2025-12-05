Στον τελικό των 800μ ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος (pics, vids)

Θα αγωνισθεί μαζί με τους καλύτερους αύριο Σάββατο 6/12 στις 20:28.
Ο Μάρκος συμμετείχε στην πολύ γρήγορη τέταρτη σειρά (προκρίθηκαν έξι αθλητές στους οκτώ από αυτή), τερμάτισε έκτος και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης ως όγδοος.
Ο Νταμιέν Ζολί (Γαλλία) έμεινε ένατος με 7:39.34.
«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», υποσχέθηκε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Μάρκος.
Ο Βασίλης Κακουλάκης ολοκλήρωσε την κούρσα του στην 3η προκριματική σειρά σε 7:52.03 (8ος) για να καταταγεί στην 23η συνολικά θέση ανάμεσα στους 40 που συμμετείχαν.
«Όλα γίνονται για κάποιο λόγο», τόνισε ο Κρητικός πρωταθλητής στις δηλώσεις του.
Εκπληκτικός ο 18χρονος Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, σημείωσε νέο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων με χρόνο 7:30.94.