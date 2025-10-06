Το Βαλκανικό Ιππικής Αντοχής στην Κροατία!

Μετά τα πρόσφατα Βαλκανικά Πρωταθλήματα Υπερπήδησης Εμποδίων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας, η Ελλάδα θα δώσει το παρών και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής.

Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής θα διεξαχθεί στην Κροατία, για πρώτη φορά στην επαρχία Istria, στην πόλη Barban το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ελλάδα θα συμμετέχει με δύο ομάδες, ενηλίκων και εφήβων-νέων ιππέων γεγονός που από μόνο του μιλάει για την άνοδο και τη δυναμική του αθλήματος της ΙΑ τα τελευταία χρόνια.

Στην κατηγορία Ενηλίκων θα πάρουν μέρος τρεις αθλητές, οι Θεόδωρος Λανταβός με τον Colorado Dream, Αλέξανδρος Αλαφραγκής με τον Zafer ΗM, και Κατερίνα – Στεφανία Μαλιάκη με τον Dias.

Στην Κατηγορία Εφήβων – Νέων Ιππέων θα πάρουν μέρος πέντε αμαζόνες, η Μαριάννα Ρούσση με τον M Aggeo, Αγγελική Μερμινγκίδη με τον Kami, Αλίκη Κωνσταντινίδου με την Evridika, Αρετή Πατσιούρα με τον Salamon Ektoras R και Ζωή Τσιτσελίκη Οζγκούνες με την Salamon Salomi R.

Ο αγώνας είναι μήκους 100 χμ. και για τις δύο κατηγορίες και είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο το πρωί στις 7.00, ενώ θα διεξαχθεί τόσο ομαδικό όσο και ατομικό αγώνισμα. Συνολικά στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα στην κατηγορία ενηλίκων θα πάρουν μέρος 5 χώρες με 21 αθλητές και άλογα και στην κατηγορία νέων ιππέων- εφήβων θα πάρουν μέρος 6 χώρες με 22 αθλητές και άλογα.

Οι ομάδες μας θα συνοδεύονται από την κ. Έφη Κουτσάφτη, που θα είναι η προπονήτρια στην κατηγορία Ενηλίκων και την κ. Ελίνα Δενδρινού, προπονήτρια στην κατηγορία εφήβων – νέων ιππέων, αλλά και τον αρχηγό ομάδας κ. Σωτήρη Πατσιούρα, μέλος του ΔΣ της ΕΟΙ.