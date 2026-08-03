Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Δεν είναι ο Λιβάι Γκαρσία: Ο πιο «Νίστρουπ» δεξιός εξτρέμ που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό 03-08-2026 10:03 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μπορεί ο Λιβάι Γκαρσία να προβάλλει αυτή τη στιγμή ως ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για δεξί εξτρέμ, όμως στα ονόματα που έχουν ακουστεί ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι, υπάρχει μια εξίσου ελκυστική περίπτωση. Διαβάστε για τον 100% «Νίστρουπ» παίκτη που έχει συνδεθεί με τους Πράσινους με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr Ούτε να ακούει για ΝΔ: Βάζει «ταφόπλακα» στη συνεργασία instanews.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Έξυπνη κίνηση και αιφνιδιασμός: Η απόφαση Ανδρουλάκη για το προσπέρασμα του ΠΑΣΟΚ από τον Τσίπρα instanews.gr Ρεπόρτερ του OPEN ξεκαρδίζεται στα γέλια περιγράφοντας τις πυρκαγιές και ξεσηκώνει αντιδράσεις dailymedia.gr Με τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε φαγητό και διαμονή: Το νησί - έκπληξη που δεν πήζει από κόσμο ούτε στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Δεν είναι ο Λιβάι Γκαρσία: Ο πιο «Νίστρουπ» δεξιός εξτρέμ που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Ο εθελοντής πυροσβέστης Σταμάτης Γαρδέλης είπε αυτό που η κυβέρνηση αρνείται να παραδεχτεί dailymedia.gr Ο στρατός μπήκε σε επιφυλακή, τα σούπερ μάρκετ άδειασαν: Όταν τα ελληνικά πλοία πήραν εντολή να σταματήσουν τα τουρκικά «με ή χωρίς τη χρήση βίας» menshouse.gr Δεν είναι ο Λιβάι Γκαρσία: Ο πιο «Νίστρουπ» δεξιός εξτρέμ που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό SHARE