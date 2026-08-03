Δεν είναι ο Λιβάι Γκαρσία: Ο πιο «Νίστρουπ» δεξιός εξτρέμ που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό

Μπορεί ο Λιβάι Γκαρσία να προβάλλει αυτή τη στιγμή ως ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για δεξί εξτρέμ, όμως στα ονόματα που έχουν ακουστεί ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι, υπάρχει μια εξίσου ελκυστική περίπτωση.

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