Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να…

Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ δείχνει ότι φέτος έχει συγκεκριμένο σχέδιο στις μεταγραφικές του κινήσεις κι ως τώρα το υπηρετεί πολύ σωστά.

Διαβάστε για την υπόθεση Κρίστιανσεν με ένα κλικ στο Menshouse.gr