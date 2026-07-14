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Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να…

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Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ δείχνει ότι φέτος έχει συγκεκριμένο σχέδιο στις μεταγραφικές του κινήσεις κι ως τώρα το υπηρετεί πολύ σωστά.

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Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να…