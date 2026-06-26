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Ο κύβος ερρίφθη για την κυβέρνηση: Η ανάσα του Τσίπρα φέρνει επιστροφή του 13ου μισθού

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Ο Αλέξης Τσίπρας πλησιάζει και πιέζει ασφυκτικά τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγάζει από τη φαρέτρα του τα μεγάλα μέσα για να βγει νικητής στη μάχη.

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Ο κύβος ερρίφθη για την κυβέρνηση: Η ανάσα του Τσίπρα φέρνει επιστροφή του 13ου μισθού