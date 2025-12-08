Στα εργοτάξια του «νέου ΟΑΚΑ» ο Γιάννης Βρούτσης

Τα δεκάδες έργα, ύψους άνω των 133 εκατ., που εξελίσσονται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, επιθεώρησε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης..

Επίσκεψη – επιθεώρηση στα 27 διαφορετικά εργοτάξια, των εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ΟΑΚΑ, το οποίο παραμένει απολύτως λειτουργικό με καθημερινή επισκεψιμότητα που ξεπερνά τους 22.000 πολίτες και αθλητές, πραγματοποίησε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Στο 43χρονο ΟΑΚΑ, που ανακαινίζεται ολιστικά για πρώτη φορά από το 2004, εξελίσσονται Έργα ύψους άνω των 133 εκατ., χρηματοδοτούμενα κατά κύριο λόγο (119.346.940,61€) από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από τα διαθέσιμα του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς και από την Περιφέρεια Αττικής!

Αναλυτικά:

Α. Ταμείο Ανάκαμψης

Στατική και λειτουργική αποκατάσταση Στεγάστρων Καλατράβα σε Κεντρικό Στάδιο και Ποδηλατοδρόμιο (76.080.206,45€ με ολοκλήρωση εργασιών 30/06/2026)

Ενεργειακή βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ (21.691.320€ με ολοκλήρωση εργασιών 30/04/2026)

Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και εκτέλεση στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξης ΟΑΚΑ (10.480.249,83€ με ολοκλήρωση εργασιών 30/06/2026

Συντήρηση – επισκευή – αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών Εισόδων, Τείχους των Εθνών και Αγοράς ΟΑΚΑ (5.584.050,29€ με ολοκλήρωση εργασιών 01/02/2026)

Δομικές αποκαταστάσεις και ενισχύσεις κολυμβητικών δεξαμενών ΟΑΚΑ (2.466.354,25€ με ολοκλήρωση εργασιών 13/04/2026)

Επισκευή, συντήρηση και στεγάνωση εσωτερικής οροφής και πίστας στο Ποδηλατοδρόμιο (2.242.676,08€ με ολοκλήρωση εργασιών 13/02/2026)

Δημιουργία ψηφιακών διδύμων Στεγάστρων Κεντρικού Σταδίου και Ποδηλατοδρομίου (802.083,71€ και μόλις ολοκληρώθηκε).

Β. Από ταμείο ΟΑΚΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση ταρτάν και επεμβάσεις αποστράγγισης και σταθεροποίησης πρανών στα κλειστά γυμναστήρια Παιανίας (1.861.139,25€ με το Έργο σε εξέλιξη)

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Φυσικής Ασφάλειας σε ΟΑΚΑ και Παιανία (1.364.000€ με τον διαγωνισμό σε εξέλιξη)

Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικών συστημάτων κατάσβεσης – πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης ΟΑΚΑ (1.125.312,4€ με ολοκλήρωση εργασιών 31/12/2025)

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ (1.000.000€ με τον διαγωνισμό σε εξέλιξη)

Περίφραξη εγκαταστάσεων Παιανίας (859.320€ με το Έργο σε εξέλιξη)

Αποκατάσταση Υποσταθμών TP1-TP2-TP3 και καλωδίων φωτισμού περιβάλλοντος χώρου ΟΑΚΑ (545.600 με τον διαγωνισμό σε εξέλιξη)

Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων αναβάθμισης φωτισμού των βοηθητικών γηπέδων Κ1 και Κ2 ΟΑΚΑ (484.854,88€ και μόλις ολοκληρώθηκε)

Προμήθεια – αντικατάσταση ενδοδαπέδιων φωτιστικών (279.000€ με τον διαγωνισμό σε εξέλιξη)

Αποκατάσταση Μόνωσης τμημάτων οροφής Ολυμπιακού Προπονητηρίου ΟΑΚΑ (272.800€ με το Έργο σε εξέλιξη)

Συντήρηση, λειτουργία και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ και Παιανίας (228.600€ με το Έργο σε εξέλιξη)

Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση βατήρων κολυμβητικών δεξαμενών P3 και P4 OAKA (86.800€ και μόλις ολοκληρώθηκε)

Γ. Από Περιφέρεια Αττικής

Αντικατάσταση του συνόλου των ταρτάν και στεγονοποίηση οροφής κλειστού κολυμβητηρίου (5.847.840€ με το Έργο σε εξέλιξη).

Βρούτσης: "Από το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχει "γεννηθεί" ένα άλλο ΟΑΚΑ"

Ο κ. Βρούτσης, κατά την ενημέρωση που του έγινε πριν την επισκόπηση των Έργων από την Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΑΚΑ, Ιωάννα Μπάτσου, τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή, Κωνσταντίνο Χαλιορή, τον Διευθυντή των εγκαταστάσεων, Βασίλης Καρασούλη και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, Θανάση Σπέρτο τόνισε:

«Το ορόσημο ολοκλήρωσης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου 2026 θα τηρηθεί πάση θυσία, τα έργα της Περιφέρειας τελειώνουν κι αυτά, αλλά τα έργα του ΟΑΚΑ στις εγκαταστάσεις του δεν θα τελειώσουν ποτέ! Πάντα θα έχουμε μπροστά μας κάτι περισσότερο να κάνουμε, διότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Συνεχώς θα γίνονται βελτιωτικές κινήσεις, αναβαθμίσεις, ανανεώσεις, διευρύνσεις.

Από το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση των σημαντικότατων παρεμβάσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχει «γεννηθεί» ένα άλλο ΟΑΚΑ, νέο, σύγχρονο και ασφαλές, όπως ποτέ στο παρελθόν.

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απέδειξαν πόση μεγάλη σημασία δίνει ώστε το ΟΑΚΑ να ξαναγίνει ο δυναμικός πυρήνας αθλητισμού και πολιτισμού για τις επόμενες δεκαετίες και πλέον πάμε… για το τελευταίο μίλι!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και όλα τα στελέχη του για την τεράστια συμβολή τους, καθώς και όλη τη διοίκηση και το προσωπικό του ΟΑΚΑ».

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος υπογράμμισε ότι το συγκρότημα θα είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί το Final Four της Euroleague (22-24 Μαΐου 2026), επισήμανε πως «η Lamda Development μας παρακάλεσε να ενημερωθούν οι διευθυντές των εμπορικών της κέντρων, καθώς και οι αρχιμηχανικοί της για τον τρόπο λειτουργίας των εργοταξίων μας, παράλληλα με την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων στα 1.100 στρέμματα του ΟΑΚΑ συν τα 108 στρέμματα της Παιανίας και τα περίπου 70 στρέμματα του κλειστού στα Σπάτα. Κι αυτό είναι μεγάλο παράσημο για όλους»!