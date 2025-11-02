Πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για 5η διαδοχική φορά ο Αλέξανδρος Αλεξίου

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα «Μίλτος Κουντουράς» του 3ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

«Στην αίθουσα «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» του 3ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 η ΓΣ της ΑΕΚ, καθώς και οι εκλογές για το νέο ΔΣ του Συλλόγου.

Πριν ξεκινήσει η ΓΣ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Δημήτρη Χατζηχρήστου.

Πρόεδρος της ΓΣ ψηφίστηκε ο κ. Παναγιώτης Ζαχόπουλος, ενώ εν συνεχεία επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των αποφάσεων της προηγούμενης ΓΣ. Η διαδικασία προχώρησε με την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, την οποία αποτέλεσαν ο κ. Ευάγγελος Ασλανίδης και η κα. Έφη Παπαϊωάννου.

Ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας, με αρκετό κόσμο να δίνει το «παρών». Συνολικά ψήφισαν 455 άτομα από τα 908 ταμειακώς εντάξει μέλη.

Πρόεδρος της ΑΕΚ εκλέχθηκε για 5η διαδοχική φορά ο κ. Αλέξανδρος Αλεξίου με 398 ψήφους, έναντι 13 του Νίκου Γεωργαντζόγλου, που δεν εκλέγεται ούτε ως μέλος.

Τα υπόλοιπα εκλεγμένα 14 μέλη είναι οι:

1) Ηλίας Χατσίκας 336

2) Ελευθέριος Αρχόντης 257

3) Γεωργία Λεμονιά 241

4) Σταμάτιος Παπασταμάτης 214

5) Λεωνίδας Αρχόντης 213

6) Δημήτριος Δεληγιάννης 205

7) Ευθυμία Μαυροπούλου 186

8) Ανδρέας Παπασταμάτης 182

9) Γεωργία Παπαηλία 132

10) Νικόλαος Παπασταμάτης 111

11) Ευάγγελος Χριστακόπουλος 107

12) Βασίλειος Παναγιωτόπουλος 93

13) Δήμητρα Σαμαρτζή 27

14) Πάολα Μπόμπο 17

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

1) Γεώργιος Κελάλης 91

2) Ευστάθιος Παπαχαρτοφύλης 85

3) Επαμεινώνδας Ζούζουλας 56

4) Σταύρος Ξενοφωντίδης 33

5) Μιχαήλ Πρεβενιός 12

Οι Δήμητρα Σαμαρτζή και Πάολα Μπόμπο εκλέγονται στη θέση των Γεώργιου Κελάλη και Ευστάθιου Παπαχαρτοφύλη λόγω του εκλογικού συστήματος που απαιτεί παρουσία γυναικών σε ποσοστό 1/3».