Ο ΖΑΟΝ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Μυτσκίδη

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΖΑΟΝ αποτελεί ο Μπάμπης Μυτσκίδης, καθώς η ομάδα της Κηφισιάς αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ανανέωση της συνεργασίας τους ενόψει της νέας σεζόν.

Η διοίκηση του συλλόγου, μετά την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων, γνωστοποίησε την αποχώρηση του Έλληνα προπονητή, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της για τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΖΑΟΝ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΖΑΟΝ ανακοινώνει ότι, με την ολοκλήρωση της ιδιαίτερα επιτυχημένης αγωνιστικής περιόδου και την εκπλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, ολοκληρώθηκε και η συνεργασία του Σωματείου με τον προπονητή Χαράλαμπο Μυτσκίδη, καθώς η μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας δεν θα ανανεωθεί.

Ο ΖΑΟΝ ευχαριστεί θερμά τον κ. Μυτσκίδη για την εξαιρετική συνεργασία, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Η συμβολή του στην αγωνιστική πορεία και στις επιτυχίες του συλλόγου υπήρξε καθοριστική.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας».