Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Αρμενάκης

Ο Απόστολος Αρμενάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 46 ετών.

Ύστερα από 31 χρόνια καριέρας ο Απόστολος Αρμενάκης γνωστοποίησε ότι σταματάει από την ενεργό δράση. Ο διεθνής κεντρικός την φετινή σεζόν αγωνιζόταν με τα χρώματα του Φλοίσβου όπου έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αρμενάκης:

«Πιστεύω ότι θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. 31 χρόνια βόλεϊ και 27 από αυτά σε επαγγελματικό επίπεδο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύς χρόνος. Ανοίγει τώρα μια νέα ζωή μπροστά μου, θα με χαρούν τα παιδιά μου. Δυστυχώς η χρονιά με το Φλοίσβο κατέληξε στα play-out. Δεν ήταν αυτό το όνειρό μας. Έστω και έτσι καταφέραμε να σώσουμε την κατηγορία. Αναζητήσαμε την εξιλέωση και ήρθε στο κύπελλο πηγαίνοντας στον τελικό και φτάνοντας τον Παναθηναϊκό στα πέντε σετ. Από εκεί και πέρα θα πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, διότι η απόφαση της ΕΣΑΠ και της ΕΟΠΕ δεν έπαιξε ρόλο στη δικιά μου απόφαση να σταματήσω. Το είχα αποφασίσει από την αρχή της σεζόν. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που δεν θα δω αυτό το έκτρωμα».

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών/τριών με ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στον τερματισμό της καριέρας του μεγάλου αυτού παίκτη αναφέροντας τα εξής: «Τίτλοι τέλους σε μία σπουδαία και μακρόχρονη καριέρα βάζει ο Απόστολος Αρμενάκης.

Γέμισε με αμέτρητες αναμνήσεις από τα γήπεδα του βόλεϊ για περίπου τέσσερις δεκαετίες, ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, για την ανδρική ομάδα του οποίου αγωνίστηκε στη συνέχεια, και βάζοντας πλώρη για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σε ΧΑΝΘ, Ολυμπιάδα Πατρών, ΑΕ Νίκαιας, Ολυμπιακό, ΕΑ Πατρών, Άρη, Ηρακλή, Πιερικό, Αριστοτέλη Σκύδρας, Πήγασο Πολίχνης και Φλοίσβο, ενώ στο εξωτερικό αγωνίστηκε σε Κάννες, Αλ-Νασρ Μπαχρέιν, Αλεζάνο, στην κυπριακή Αναγέννηση Δερυνείας και στη Λιουμπλιάνα.

Υπηρέτησε με σθένος την Εθνική Ανδρών, όπου κατέγραψε πάνω από εκατό συμμετοχές, μεταξύ των οποίων αγώνες για την Ευρωπαϊκή Λίγκα, τους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος αλλά και τους Μεσογειακούς Αγώνες.

Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, ένα Super Cup και ένα Λιγκ Καπ με τον Ολυμπιακό, ενώ με τη φανέλα της Λιουμπλιάνας πανηγύρισε τόσο το πρωτάθλημα Σλοβενίας όσο και το πρωτάθλημα Κεντρικής Ευρώπης (MEVZA).

Η παρακαταθήκη που αφήνει τεράστια. Καλή συνέχεια στη νέα ζωή, Απόστολε»!