Ανδρεόπουλος: «Δεν πήγε καλά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε όλο τον αγώνα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-0 σετ στον δεύτερο τελικό της Novibet Volley League από τον ΠΑΟΚ, δήλωσε ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ανώτερος σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 σετ τον Παναθηναϊκό και έφερε στα ίσα την σειρά των τελικών της Novibet Volley League.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανέφερε ότι δεν πήγε καλά το ματς για την ομάδα του, με τους γηπεδούχους να είναι σαφώς καλύτεροι και στα τρία σετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας προπονητής:

«Δεν πήγε καλά για εμάς ο δεύτερος τελικός. Ήμασταν αργοί στις κινήσεις μας από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά και στα τρία σετ ήταν καλύτερος. Οι ομάδες είναι προετοιμασμένες να παίζουν είτε με απουσίες, είτε χωρίς».