Ενισχύεται στο κέντρο με Σπένσερ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακό ενισχύεται σημαντικά στο κέντρο του φιλέ μέσω της απόκτησης του Έλντερ Σπένσερ από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τις κινήσεις για τους Μπράνοβιτς, Ράπτη, Ατανάσοφ και Χέινς, προσθέτουν ακόμη μία λύση στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας, φτάνοντας σε συμφωνία με τον 33χρονο κεντρικό.

Ο αριστερόχειρας άσος, που αγωνίζεται στη θέση του middle blocker και έχει ύψος 2,02 μ., προέρχεται από ιδιαίτερα θετική χρονιά στην Ισπανία με τη Λας Πάλμας. Ξεχωρίζει κυρίως για την παρουσία του στο μπλοκ και τη δυνατότητά του να επηρεάζει καθοριστικά τον ρυθμό ενός αγώνα.

Την ποιότητά του την απέδειξε τόσο κατά τη διετή παρουσία του στη γαλλική Σεν Ναζέρ όσο και στις φετινές αναμετρήσεις απέναντι στην Περούτζια για την προημιτελική φάση του Volleyball Champions League.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Σπένσερ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 18 άσους, 46 επιτυχημένα μπλοκ και ποσοστό 66% στην επίθεση, έχοντας παράλληλα 57% αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες.