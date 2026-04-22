Έκλεισε και με Κωτσάκη ο Ολυμπιακός

Μετά τον Αλέξανδρο Ράπτη, ο Ολυμπιακός προσθέτει στο ρόστερ του και τον Φροίξο Κωτσάκη για τη σεζόν 2026/27, ενισχύοντας τα άκρα του με ακόμη έναν Έλληνα ακραίο.

Ο 26χρονος ακραίος προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με την Κηφισιά στη Volley League, όπου είχε σταθερή παρουσία. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 173 πόντους, ενώ διακρίθηκε και για την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, αγγίζοντας το 46%.

Η πορεία του Κωτσάκη ξεκίνησε από την Καλαμάτα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Παμβοχαϊκό και Κηφισιά. Ακολούθησε εμπειρία στο εξωτερικό με θητείες σε Γαλλία (Κάννες) και Γερμανία (Ντύρεν), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Μίλωνα τη σεζόν 2024/25.

Η απόκτησή του έρχεται σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός αναζητούσε ενίσχυση στα άκρα, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Ανέστη Δαλακούρα από την ενεργό δράση.