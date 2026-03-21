Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ΑΟ, Δημήτρης Βρανόπουλος και βασικός οικονομικός αιμοδότης των τμημάτων, μιλά στο SDNA για τα τμήματα βόλεϊ, τις κατακτήσεις και όσα έρχονται!

Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη βόλεϊ για τον σύλλογο. Η ομάδα γυναικών έδωσε το παρών μετά από δύο δεκαετίες σε ευρωπαϊκό τελικό, η ομάδα βόλεϊ ανδρών πήρε το Κύπελλο που έλειπε από τη συλλογή της μετά από 16 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει με κάθε τρόπο ότι είναι πλέον ο κυρίαρχος σύλλογος εντός των τειχών και παράλληλα ο πρόεδρος του εξηγεί ότι τα ευρωπαϊκά είναι θέμα χρόνου να έρθουν καθώς αποτελούν τον μεγάλο στόχο όλων.

- Τι σημαίνει για εσάς και όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού αυτό το Κύπελλο ανδρών;

«Για μας όλοι οι τίτλοι είναι σημαντικοί, αλλά το Κύπελλο βόλεϊ Ανδρών έχει ιδιαίτερη αξία, αφού έχουμε να το κατακτήσουμε από το μακρινό 2010!Το μήνυμα προς όλους, φίλους και μη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, και κάθε χρόνο θα διεκδικεί στα ίσια όλους τους τίτλους σε όλα του τα τμήματα!»

- Γλυκιά ή πικρή η γεύση που αφήνει η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας βόλεϊ γυναικών;

«Η χρονιά συνολικά πήγε εξαιρετικά. Συμμετοχή σε τελικό Ευρώπης, αήττητη πορεία και πρώτη θέση στη κανονική περίοδο στο πρωτάθλημα. Εμένα με στενοχώρησε περισσότερο ότι αποκλειστήκαμε στο Κύπελλο και ενώ είχαμε κερδίσει την ίδια ομάδα λίγες μέρες πριν σχετικά εύκολα. Για το ευρωπαϊκό, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και μέταλλο για να φτάσει στον τελικό. Φάνηκε και η εξαιρετική δουλειά του Αλεσσάνδρο. Οι Ιταλίδες παίζουν κάθε εβδομάδα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, και έχουν budget τετραπλάσιο του δικού μας. Παρόλα αυτά διεκδίκησαμε το όνειρο, την υπέρβαση.

- Ο κόσμος ήταν ξανά εκεί και δείχνει ότι αρκεί μια σπίθα για να βάζει… φωτιά σε κάθε γήπεδο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Τι μπορείτε να τους υποσχεθείτε;

«Ο Παναθηναϊκός έχει μονίμως τον κόσμο του δίπλα του. Σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα τμήματα. Αυτό δημιουργεί εύλογα και προσδοκίες και υποχρεώσεις. Εγώ υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να ανεβαίνουν όλα τα τμήματα του ΑΟ επίπεδο κάθε χρόνο, να διεκδικούν τίτλους εντός και εκτός Ελλάδος. Με μεθοδική και σταθερή δουλειά, και με ενισχυμένους αλλά και συνετούς προϋπολογισμούς».

- Με ποιο σκεπτικό προχωρήσατε άμεσα στην ανανέωση του Ιταλού προπονητή; Πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης;

«Ο Τσιαπίνι είναι ένας άνθρωπος που ζει για το βόλεϊ. Έχει πάθος και εμπειρία, και κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να δέσει την ομάδα και να βγάλει το 101% από κάθε παίκτρια. Επίσης σαν χαρακτήρας έχουμε πολλά κοινά, λίγα λόγια και περισσότερες πράξεις. Έχει και ήθος που δένει απόλυτα με τις αξίες του Συλλόγου μας. Έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να φτάσουμε στην κορυφή. Η διοίκηση πρέπει να του δώσει τα εργαλεία για το βήμα παραπάνω, και θα το κάνει».

- Η Ευρώπη απαιτεί υπερβάσεις. Ενόψει και της μετεγκατάστασης στον Βοτανικό μπορούμε να περιμένουμε το κάτι παραπάνω στα ομαδικά τμήματα του Ερασιτέχνη;

«Ο Βοτανικός πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά. Για να διεκδικήσουμε μονίμως τίτλους εντός και εκτός Ελλάδος, θέλουμε μεταξύ άλλων και σύγχρονες, νέες εγκαταστάσεις. Όντως θέλει υπερβάσεις η μόνιμη ευρωπαϊκή πορεία και στις πρώτες διοργανώσεις. Ο Βοτανικός θα δώσει άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης του ΑΟ από σοβαρούς, θεσμικούς χορηγούς».

- Το ευρωπαϊκό τρόπαιο αποτελεί το όνειρο του συλλόγου. Εκτιμάτε ότι μπορεί η συνέχεια αυτών των ομάδων που πρωταγωνιστούν σταθερά και κατακτούν τίτλους τα τελευταία χρόνια να είναι η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου και στο βόλεϊ ανδρών; Και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό;

«Θεωρώ ότι με την πορεία που έχουν τα 2 τμήματα βόλεϊ τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον θέμα χρόνου να κατακτήσουμε ένα ευρωπαϊκό τίτλο και στα 2 τμήματα. Όσο δίνουμε παρών κάθε χρόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και είμαστε ανταγωνιστικοί, και επενδύουμε σε ποιοτικότερο και βαθύτερο ρόστερ, η ευρωπαϊκή κούπα κοντεύει. Δεν χρειάζεται να έχουμε τα ίδια budget με τις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά να έχουμε κάνει έξυπνες μεταγραφικές κινήσεις, και με τη σκληρή δουλειά και το πάθος μας να καλύπτουμε την όποια διαφορά στους προϋπολογισμούς. Σίγουρα όμως πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά ακόμα παραπάνω για να διεκδικούμε την Ευρώπη με καλές πιθανότητες και κάθε χρόνο. Και εδώ πάλι μπαίνει δυνατά στο κάδρο το νέο μας γήπεδο στον Βοτανικό, που θα μας δώσει έσοδα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φανταστούμε με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας».