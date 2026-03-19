Καλμαζίδης: «Ήταν πάρα πολύ σοβαρός ο Παναθηναϊκός και δεν μας άφησε να παίξουμε» (vid)

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση απέναντι στον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σετ και μένοντας εκτός συνέχειας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Γιάννης Καλμαζίδης, στάθηκε στην ανωτερότητα των «πρασίνων» και στην αδυναμία της ομάδας του να επιβάλει το παιχνίδι της.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Προσπαθήσαμε δεν μπορώ να πω, πως δεν προσπαθήσαμε αλλά δεν μπορέσαμε. Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς καλύτερος από εμάς, το είδαμε και εδώ! Δεν θα άφηνε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι στην τύχη. Ήταν πάρα πολύ σοβαρός και δεν μας άφησε να παίξουμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να παίξουμε όσο θέλαμε. Είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε ως εδώ, κάναμε καλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν, αλλά σήμερα δεν μπορέσαμε να το δείξουμε. Όπως είπα ο Παναθηναϊκός έχει μία μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοια δύσκολα παιχνίδια. Θέλαμε να κάνουμε την έκπληξη αλλά θα την καταφέρναμε μόνο αν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο σοβαρός. Δεν μπορέσαμε να τους αγγίξουμε».