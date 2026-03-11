Το μεγάλο ραντεβού για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών, καθώς σήμερα δίνει στο Πέζαρο της Ιταλίας τον πρώτο τελικό του Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια (21.00 Cosmote Sport7HD).

Οι «πράσινες», που ταξίδεψαν στην Ιταλία από τη Δευτέρα (9/3), έχουν πλέον μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με στόχο να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού της επόμενης Τετάρτης (18/3, 19:00) στη Γλυφάδα.

Η ομάδα του τριφυλλιού προπονήθηκε ήδη στο BPA Palas του Πέζαρο, το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η πρώτη μεγάλη «μάχη» των τελικών, παίρνοντας την απαραίτητη πρώτη εικόνα από τον αγωνιστικό χώρο. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού θα ολοκληρωθεί την ημέρα του αγώνα με πρωινή προπόνηση, πριν από το μεγάλο ραντεβού που μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τίτλου.

Στο Πέζαρο ο πρώτος τελικός

Αν και η Βαλεφόλια εδρεύει στην ομώνυμη κωμόπολη που βρίσκεται περίπου 30 λεπτά μακριά από το Πέζαρο, η ιταλική ομάδα δήλωσε ως έδρα για τον τελικό το BPA Palas στο Πέζαρο, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 10.323 θεατών.

Οι Ιταλοί έχουν διαθέσει και ένα μέρος των εισιτηρίων στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα οι «πράσινες» να αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους και φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι θα ταξιδέψουν για να τις στηρίξουν σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Ο δρόμος του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη φάση των «32» του Challenge Cup και έφτασε αήττητος μέχρι τα ημιτελικά. Στον πρώτο γύρο απέκλεισε την ελβετική Ντούντινγκεν, στους «16» την Μπράγκα από την Πορτογαλία και στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα από τη Σερβία.

Στα ημιτελικά υπήρξε ο ελληνικός εμφύλιος με τον Πανιώνιο, με το τριφύλλι να πετυχαίνει δύο νίκες, η πρώτη στο κλειστό του Μετς με 3-1 σετ και στον επαναληπτικό στη Νέα Σμύρνη νίκησε με 3-2 σετ.

Έτσι έφτασε στον τελικό η Βαλεφόλια

Στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, η Βαλεφόλια αντιμετώπισε την ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον πρώτο αγώνα με 3-1 σετ, όμως στον επαναληπτικό έχασε με το ίδιο σκορ και στις λεπτομέρειες έχασε το χρυσό σετ. Στη φάση των «16» οι Ιταλίδες απέκλεισαν με δύο νίκες την Φατούμ από την Ουγγαρία και στα προημιτελικά άφησαν εκτός συνέχειας την ισπανική Γκραν Κανάρια. Στους ημιτελικούς αντιμετώπισε για δεύτερη φορά ομάδα από την Ουγγαρία, αυτή τη φορά την Καποσβάρι και με δύο νίκες προκρίθηκε στον τελικό.

Ψάχνει το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο στον τρίτο του τελικό

Ο Παναθηναϊκός έφτασε για τρίτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρώτη φορά ήταν την σεζόν 1999-2000 όταν έφτασε στον τελικό του CEV Cup και ηττήθηκε από την ιταλική Περούτζια με 3-0 σετ.

Εκείνη τη σεζόν οι πράσινες είχαν προπονητή τον Γιάννη Νικολάκη και στο ρόστερ του βρισκόντουσαν οι: Κυριακή Γιαλένιου, Μιμόζα Ντούλε (Αλβανία), Νατάλια Ρομάνοβα (Περού), Σοφία Ιορδανίδου, Ιρίνα Φεντότοβα, Ζανέτ Πιζέλε (Λετονία), Έφη Σφυρή, Φιντάνκα Σαπαρέφσκα, Μαρία Αλιφιεράκη, Σοφία Αγγελάκη, Σπυριδούλα Μάσσου, Άγκι Μπάμπουλι, Κυριακή Ζαννάρα.

Η δεύτερη ήταν το 2008-2009 όταν στο final-4 του Challenge Cup έχασε στον τελικό από την Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0 σετ. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει την ισπανική Αλμπαθέτε με 3-0 σετ.

Στον Παναθηναϊκό αγωνιζόντουσαν τότε: Ελευθερία Χατζηνίκου, Νικολέτα Κουτουξίδου, Ρούξι Ντουμιτρέσκου, Όλγα Τότσκο-Ατίβι (Λετονία), Σάνια Τομάσεβιτς (Σερβία), Άννα Καρπουζά, Ελένη Φραγκιαδάκη, Φωτεινή Παπαγεωργίου, Παναγιώτα Γκιουζέλη, Φιντάνκα Σαπαρέφσκα, Γεωργία Τζανακάκη, Ξανθή Μυλωνά και Μαρίσα Φερνάντες (Ισπανία).

Προπονητής ήταν ο Τάκης Φλώρος με συνεργάτη τον Παύλο Καραμαρούδη.

Δεν υπήρχε το 2018, αλλά φέτος ονειρεύεται τον ευρωπαϊκό τίτλο

Η ομάδα της Βαλεφόλια θέλει να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο στην έβδομη σεζόν της ιστορίας της. Ένα μικρό θαύμα έχει πραγματοποιήσει η ομάδα της Βαλεφόλια, η οποία ιδρύθηκε το 2019 και πήρε μέρος για πρώτη φορά στη Serie B1 της Ιταλίας. Η σεζόν διακόπηκε με τις Ιταλίδες να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πίσω από την πρώτη προνομιούχο θέση.

Παρόλα αυτά ότι δεν κέρδισε με τις αγωνιστικές της επιδόσεις, η Βαλεφόλια το κέρδισε με το «πορτοφόλι» της καθώς πλήρωσε για να αποκτήσει το δικαίωμα να αγωνιστεί στη Serie A2 της σεζόν 2020-21. Εκεί πήρε την άνοδο με το σπαθί της τερματίζοντας τρίτη και νικώντας την Πινερόλο στα πλέι-οφ. Έτσι την τρίτη σεζόν της ιστορίας της θα αγωνιζόταν στην Serie A.

Ακολούθησαν δύο σεζόν όπου η Βαλεφόλια απλά «επιβίωνε» αλλά όλα άλλαξαν από όταν ανέλαβε την ομάδα ο νυν προπονητής της, Αντρέα Πιστόλα. Ήρθε η έβδομη θέση τη σεζόν 2023-24 και η πέμπτη την περσινή σεζόν, μαζί με την έξοδο στην Ευρώπη.

Φέτος κατετάγη έκτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, για να «λυγίσει» από τη Βέρο Μιλάνο της Εγκόνου στα πλέι-οφ, ενώ έφτασε έως τους προημιτελικούς του κυπέλλου Ιταλίας.

Αλεσάντρο Κιαπίνι: Να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον τελικό και πολύ περήφανοι για αυτό που έχουμε πετύχει. Ξέρουμε ότι η Βαλεφόλια είναι μια δυνατή ομάδα, που δίνει όλη τη σεζόν απαιτητικά παιχνίδια και αγωνίζεται κάθε εβδομάδα σε υψηλό επίπεδο. Θα είναι καλά προετοιμασμένη, όπως και εμείς. Για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε πρέπει να παίξουμε το καλύτερό μας βόλεϊ και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας».

Πέννυ Ρόγκα: Μεγάλος ενθουσιασμός και υψηλός βαθμός συγκέντρωσης

«Είμαστε ενθουσιασμένες και χαρούμενες που βρισκόμαστε σε αυτούς τους τελικούς. Ο σύλλογος στο παρελθόν έχει καταφέρει να φτάσει σε ευρωπαϊκό τελικό και είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλες μας που το πετύχαμε. Όπως έχω ζήσει τα αποδυτήρια, υπάρχει ενθουσιασμός αλλά και μεγάλη συγκέντρωση. Γνωρίζουμε ότι έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία έχει και το πλεονέκτημα ότι αγωνίζεται κάθε εβδομάδα σε δυνατά παιχνίδια στο πρωτάθλημά της. Θα δώσουμε το 110% και θα μείνουμε πιστές στο πλάνο μας, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Διαιτητές του τελικού θα είναι η Γαλλίδα Ματίλντ Τιλί και ο Λετονός Ρόλαντς Πίσεβς.