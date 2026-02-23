Ο ΟΦΗ έβαλε... φωτιά στην τετράδα της Volley League με ένα σπουδαίο τρίποντο στο Παλατάκι, επικρατώντας του χωρίς Ερνάντεζ ΠΑΟΚ με 1-3.

Ο ΟΦΗ κράτησε ολοζώντανες τις ελπίδες του για την τετράδα των play off, αφού πανηγύρισε ένα τεράστιο τρίποντο στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ με 1-3 και όλα θα κριθούν στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές.

Εκμεταλλευόμενος τα λάθη του ΠΑΟΚ ο ΟΦΗ μπήκε καλά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα με 5-8 από τον Μιχαΐλοβιτς, ωστόσο ο Δικέφαλος με τα σερβίς του Γαλιώτου κατάφερε να προσπεράσει με 13-12. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τα σερβίς του Μάκινεν, οι Κρητικοί ξέφυγαν με 14-17, με τους γηπεδούχους να τους πιάνουν στους 19 πόντους έπειτα από μπλοκ του Τζέντρικ.

Κομβικό σημείο του σετ ήταν όταν ο Μάκινεν ξαναπήγε στο σερβίς, αφού προκαλώντας ζημιά στην υποδοχή του ΠΑΟΚ και άσσο πάνω στον Τόρες, έβαλε σε θέση οδηγού τον ΟΦΗ με 21-24 και με 22-25 από κερδισμένο μπλοκ άουτ του Μολίνα ήρθε το 0-1 για το σύνολο του Γιάννη Καλμαζίδη.

Ανάλογο ήταν το ξεκίνημα για τους Κρητικούς και στο δεύτερο σετ που με τον Σταθέλο προηγήθηκαν με 5-8, ο Τόρες με μπλοκ μείωσε σε 11-13 ωστόσο οι φιλοξενούμενοι με εξαιρετικό μπλοκ-άμυνα και πρώτη μπάλα, ξέφυγαν για τα καλά με 13-18 και 14-23, κάνοντας αποφασιστικότατο βήμα για το 0-2, το οποίο ήρθε τελικά με 18-25, καθώς ο Δικέφαλος μείωσε αλλά η απόσταση για την ομάδα του Καλμαζίδη ήταν ήδη μεγάλη.

Στο τρίτο σετ ο Κοβάσεβιτς κουβαλώντας τον ΠΑΟΚ επιθετικά τον έβαλε μπροστά από το αρχικό 5-7 σε 12-10, έχοντας σχεδόν όλους τους πόντους της ομάδας του, ενώ στη συνέχεια, με συμπαραστάτη τον Τόρες που έκανε τρεις σερί άσσους, ο Δικέφαλος ξεμάκρυνε ακόμη περισσότερο σε 19-13, δείχνοντας αποφασισμένος να μειώσει στα σετ. Κάπως έτσι και έγινε, αφού οι ασπρόμαυροι του Βορρά πήγαν σε 8 σετ μπολ (24-16) και με 25-19 έκαναν το 1-2 και μπήκαν εκ νέου στην διεκδίκηση της αναμέτρησης.

Στο τέταρτο σετ ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει τη δουλειά και με τρομερή δουλειά στο μπλοκ από τον πασαδόρο του, τον Μίτιτς, ξέφυγε γρήγορα με 4-9 το οποίο λίγη ώρα αργότερα έγινε 10-17 από σερί κόντρα μπάλες του Μιχαΐλοβιτς. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μειώσει με τον Τόρες (18-23) ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη μεγάλη διαφορά και με 18-25 πήραν μία τεράστια νίκη με 1-3.

Τα σετ: 22-25, 18-25, 25-19, 18-25