Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από το Παλαιό Φάληρο, επικρατώντας του Φλοίσβου με 3-1 σετ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Volley League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης πανηγύρισε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και την 3η συνολικά, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, αποτέλεσμα που την ανέβασε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.

Για τον Πανιώνιο ξεχώρισαν οι Μπούσα (24π.) και Τζούλιαν Μπίσετ (15π.) με καθοριστική παρουσία στο μπλοκ και την επίθεση, ενώ από τον Φλοίσβο, στον πάγκο του οποίου έκανε ντεμπούτο ο Κώστας Χριστοφιδέλης, θετική ήταν η εμφάνιση του Βαν Γκάρντερεν (20π.). Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφευχθεί η ήττα, με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς.

Το ματς

Ο Πανιώνιος μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στον αγώνα και από τα πρώτα λεπτά πήρε τον έλεγχο. Προηγήθηκε γρήγορα με 0-5, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανοίγοντας τη διαφορά ακόμη περισσότερο και φτάνοντας στο +8. Η κυριαρχία του αποτυπώθηκε και στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 10-21, δείχνοντας πως το σετ ήταν υπό τον έλεγχό τους. Ο Εγκλεσκαλνς προσπάθησε να δώσει λύσεις στους γηπεδούχους με τρεις συνεχόμενες επιθέσεις, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως τα διαδοχικά λάθη δεν επέτρεψαν στον Φλοίσβο να πλησιάσει περισσότερο. Ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, έκλεισε το σετ με 21-25 και έκανε το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, ο Φλοίσβος παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστικός και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά στο 20-22. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ψυχραιμία και ποιότητα, απαντώντας με σερί πόντων που τους χάρισε και το δεύτερο σετ με 25-20.

Στο τρίτο σετ ο Φλοίσβος ρίσκαρε στο σερβίς και αυτή η επιλογή του απέδωσε καρπούς. Αρχικά ο Κόβαρ και στη συνέχεια οι Βιλιμάνοβιτς και Εγκλεσκαλνς άσκησαν έντονη πίεση στην αντίπαλη υποδοχή, με το σκορ να μένει ισόπαλο στο 13-13. Από εκείνο το σημείο, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με 14-13 και βρίσκοντας ρυθμό από τη γραμμή του σερβίς, άρχισαν να ελέγχουν το σετ. Στη συνέχεια, ο Φλοίσβος «έτρεξε» σερί 4-0 και ξέφυγε με 17-13. Στο ίδιο μοτίβο συνέχισε και στη συνέχεια, πραγματοποιώντας νέο σερί τεσσάρων πόντων που ανέβασε τη διαφορά στο 22-14. Το σετ ολοκληρώθηκε με 25-17.

Στο τέταρτο σετ, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου συνέχισε με την ίδια ένταση και προηγήθηκε με 12-8. Ωστόσο, ο Πανιώνιος επέστρεψε δυναμικά, με τον Μπίσετ να κυριαρχεί στο μπλοκ και τον Μπαρμπούνη να δίνει λύσεις στην επίθεση, μετατρέποντας το 12-8 σε 12-13 και στη συνέχεια χτίζοντας διαφορά ασφαλείας. Παρά τον τραυματισμό του Κάτιτς προς το τέλος, ο «Ιστορικός» διατήρησε την ψυχραιμία του και έκλεισε το σετ με 25-19, φτάνοντας στη νίκη με 3-1.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Κώτσιας, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 8-16, 10-21, 13-25

2ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 20-25

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-14, 25-17

4ο σετ: 8-5, 15-16, 17-21, 19-25

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (13-25, 20-25, 25-17, 19-25) σε 98'

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 6 (5/21 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 39% άριστες), Χαραλαμπίδης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Μελλές 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 20 (18/31 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ. - 38% άριστες), Παπαδόπουλος, Βιλιμάνοβιτς 3 (1/3 επ., 2 άσσοι) / Εφραιμίδης (λ, 50% υπ. - 33% άριστες), Σωνάκης (λ, 50% υπ. - 33% άριστες), Κανελλόπουλος, Αρμενάκης 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 13 (12/36 επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 24 (20/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τίελ, Μπίσετ 15 (8/9 επ., 7 μπλοκ), Κάτιτς 6 (5/18 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 33% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/21 επ., 73% υπ. - 20% άριστες), Μπάσης 3 (3/4 επ.) / Γκούζντα (λ, 46% υπ. - 23% άριστες), Δρογκάρης, Παλέντζας, Χατζηνικολάου, Δανιήλ 1 (1 μπλοκ).