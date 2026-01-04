Ένα πάρτι λαθών και πάρτι πάθους

Σε μια ματσάρα των πέντε σετ γεμάτη ανατροπές και πολλά λάθη ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που χαμογέλασε στο τέλος. Ο δικέφαλος είχε και πάθος και λύσεις επιβεβαιώνοντας ότι διανύει μια περίοδο ανάτασης έχοντας πλέον μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ του.

Τα δεδομένα εξαρχής ήταν ξεκάθαρα. Από τη μία ο Ολυμπιακός που ξαναβρίσκει τα πατήματά του αλλά έχοντας σαφής αδυναμίες και από την άλλη ο ΠΑΟΚ που έχει πιο ισχυρό ρόστερ πλέον και είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα τον τελευταίο μήνα. Σε κάθε ντέρμπι όμως όλα αυτά πάνε περίπατο.

Ο ΠΑΟΚ είχε φόρα από την αρχή του αγώνα και έκανε ξεκάθαρο ότι διαθέτει την κατάλληλη δόση πάθους ώστε να κυριαρχήσει και παράλληλα να μην παρασυρθεί. Το πρώτο που έκαναν οι παίκτες το δικεφάλου ήταν να πιέσουν ασφυκτικά από το σερβίς τους κάτι που επισήμανε και ο κόουτς Βουρδέρης μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ήταν δυσλειτουργικός επιθετικά καθώς έμοιαζε να βρίσκεται μονίμως σε θέση πίεσης.

Σχεδόν κάθε περιστροφή του ΠΑΟΚ έδινε την εντύπωση ότι… μυρίζει άσσο πόσω μάλλον όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του Ερνάντεζ. Ο Κουβανός έκανε ίσως το καλύτερό του παιχνίδι σαν παίκτης του δικεφάλου και αυτό ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Εκεί δηλαδή που πρέπει να «ντυθεί» ηγέτης και μάλιστα σε μια έδρα που ο ίδιος έχει χάσει δύο φορές το πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα του έδωσε αυτό το έξτρα κίνητρο κάτι που έδειχνε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε πανηγυρισμό. Ο Ερνάντεζ έχει κάνει και άλλα καλά παιχνίδια φέτος αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έβγαζε εκνευρισμό καθώς έμοιαζε να παλεύει μόνος. Πλέον έχοντας τον Ούρος Κοβάσεβιτς πλάι του έχει έναν σπουδαίο συμπαραστάτη και έναν παίκτη που μπορεί να κουβαλήσει μεγάλο μερίδιο αυτή της προσπάθειας.

Ο Κοβάσεβιτς μαζί με τον Ερνάντεζ συνθέτουν ένα δίδυμο γεμάτο ποιότητα, πάθος και τρέλα κάτι που φάνηκε σε κάθε δύσκολη φάση, σε κάθε ράλι και σε κάθε αψιμαχία. Ο Σέρβος έκανε κυρίαρχη εμφάνιση σε όλους τους τομείς αλλά εμφάνισε ταυτόχρονα τον δυναμικό του χαρακτήρα κάτι που σε μεγάλα παιχνίδια μπορεί να είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Ο Γαλιώτος δεν έχει πλέον μία καλή λύσει για να ψάχνει στις κρίσιμες επιθέσεις αλλά τουλάχιστον δύο καθώς ο Κοβάσεβιτς έδειξε ότι μπορεί να βρει πόντους με κάθε τρόπο και υπό κάθε δύσκολη συνθήκη.

Ωστόσο ήταν φανερό ότι η νευρικότητα υπήρχε διάχυτη και στις δύο πλευρές. Δεν είναι μόνο οι λάθος επιθέσεις ή τα χαμένα σερβίς. Φάσεις όπως όταν τράκαρε ο Γαλιώτος με τον Κοκκινάκη ή περιπτώσεις όπου οι ερυθρόλευκοι αδρανούσαν σε ντουμπλαρίσματα έδειξαν ότι ακόμα και δύο ομάδες με παίκτες υψηλού επιπέδου δεν μπορούν εύκολα να αποβάλουν τη νευρικότητα και το άγχος. Όταν ο ΠΑΟΚ το περιόρισε αυτόματα η δόση άγχος στον Ολυμπιακό διπλασιάστηκε και αυτό φάνηκε απόλυτα στο ξεκίνημα του τάι μπρέικ.

Οι ερυθρόλευκοι μοιάζουν σε πολλές περιπτώσεις φέτος να τα περιμένουν όλα από τον Ατανασίγιεβιτς και αυτό δεν μπορεί να είναι η λύση. Η υποδοχή έμεινε στα ρηχά και ήταν η μεγαλύτερη πληγή και πιθανώς ο Δαλακούρας να ήταν η λύση που εν τέλει δεν ήρθε έγκαιρα. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο ο κόουτς Βουρδέρης μπορεί να χαμογελάει, όμως, είναι ο Πιτακούδης. Ο κεντρικός του Ολυμπιακού ενδεχομένως να έπρεπε να τροφοδοτηθεί περισσότερο καθώς είναι μια πολύτιμη λύση για τη μπροστά ζώνη της ομάδας του. Έχει κάνει σαφές από το καλοκαίρι κιόλας, όταν τον είδαμε στην εθνική, ότι είναι παίκτης υψηλού επιπέδου, γρήγορος και ικανός πάνω στο φιλέ και με καλές τοποθετήσεις στο μπλοκ. Και κατά πάσα πιθανότητα να είναι ένας άξιος διάδοχος του Τζούριτς ως βασικός κεντρικός.

Ο ΠΑΟΚ σκαρφαλώνει στη βαθμολογία λίγους μήνες μετά το απογοητευτικό του ξεκίνημα και σίγουρα έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Η προσθήκες του Κοβάσεβιτς και του Τζέντρικ είναι υπερπολίτιμες και σε μεγάλο βαθμό ο λόγος βελτίωσης. Ωστόσο η δουλειά που κάνει ο Βαλάντης Μαμάης δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ένας άνθρωπος που λίγο καιρό πριν λογίζονταν ως υπηρεσιακός και ενδεχομένως και αναλώσιμος έχει καταφέρει να διαχειριστεί άψογα το ρόστερ, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών του και να πάρει το μέγιστο από όλους. Ίσως αυτός να είναι ο x factor του ΠΑΟΚ και σίγουρα του αξίζει ένα σεβαστό μερίδιο της πορείας του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα.