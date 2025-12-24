Ο Πανιώνιος Betsson «λύγισε» με 3-2 σετ τον Ολυμπιακό, σε έναν απίθανο τελικό και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του.

Ένας σπουδαίος τελικός, διαφήμιση για το Ελληνικό βόλεϊ, έβγαλε τον φοβερό Πανιώνιο Betsson, ο οποίος επικράτησε με 3-2 σετ απέναντι στον Ολυμπιακό και πήρε τον πρώτο φετινό τίτλο.

Ανώτερος ο Πανιώνιος Betsson στο πρώτο σετ, καθώς πήγε νωρίς στο +3 (8-11). Οι «κυανέρυθρες» διατήρησαν το προβάδισμα τους μέχρι το 20-20, όμως με πόντους από τις Ριστίσεβιτς και Ατανασίεβιτς, έκανε το 21-23. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον «Ιστορικό» να πάρει το σετ με 22-25.

Το δεύτερο σετ άρχισε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά για τέσσερις (8-4), το διεύρυνε στο +8 (14-6). Ο Πανιώνιος έκανε το 16-13 και μείωσε στον πόντο (23-22). Η Αμπντεραχίμ έδωσε 2 set ball στις «ερυθρόλευκες» (24-22) και με μπλοκ άουτ η Κούμπουρα διαμόρφωσε το 25-23 και ισοφάρισε στα σετ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο τρίτο σετ με +4 (12-8), ωστόσο ο Πανιώνιος απάντησε άμεσα ανατρέποντας το σκορ σε 12-14 με ένα σερί 0-6. Οι Πειραιώτισες, ήταν μπροστά με 18-17, ωστόσο η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήγε στο +3 σε σημαντικό σημείο (20-23) και είχε 3 set ball, στα οποία δεν εκμεταλλεύτηκε καθώς ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή και κατέκτησε το σετ με 26-24.

Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά με τη Ραχίμοβα και με λάθος της Τερζόγλου πήγε στο +3 (3-6), η Ζακχαίου το ανέβασε στο +5 (3-8). Αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 10-10. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο ώσπου η εξαιρετική Ζακχαίου, με συνεχόμενες επιθέσεις έδωσε στην ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς προβάδισμα έξι πόντων (18-24) και η Αλεξάκου με πέρασμα της έκανε το 19-25 και το 2-2 στα σετ.

Στο tie break παρακολουθήσαμε άλλο ένα μεγάλο ματς, κόντρα σε 2 εξαιρετικές ομάδες. Με άσο της Αλεξάκου οι «κυανέρυθρες» ξέφυγαν στο +3 (3-6) και το διατήρησαν μέχρι την αλλαγή τερέν (5-8). Ο Ολυμπιακός ανέτρεψε το σκορ στο 12-10, παρ' όλα αυτά ο Πανιώνιος με «όπλο» το μπλοκ του πήρε το πρώτο matchball στο 12-14 και με μονό μπλοκ της Νομικού, διαμόρφωσαν το τελικό 12-15 και 2-3 σετ υπέρ του «Ιστορικού», όπου πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας του αλλά και της φετινής σεζόν.

Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-23, 26-24, 19-25, 12-15

Διαιτητές: Ράντσιου, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Σπίγγου, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 20-21, 22-25

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 26-24

4ο σετ: 3-8, 15-16, 18-21, 19-25

5ο σετ: 3-5, 9-10, 12-10, 12-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού από 2 άσσους, 64 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 69 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 25 (22/52 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τερζόγλου 11 (6/13 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 14 (10/16 επ., 4 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 17 (17/37 επ., 58% υπ. – 21% άριστες), Κόνεο 13 (8/30 επ., 5 μπλοκ, 63% υπ. – 37% άριστες), Ντι Ιούλιο / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. – 41% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου.

Πανιώνιος Betsson (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 15 (14/23 επ., 1 άσσος, 46% υπ. – 21% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Ατανασίγιεωιτς 7 (7/26 επ., 52% υπ. – 18% άριστες), Ραχίμοβα 30 (29/49 επ., 1 άσσος), Ζακχαίου 21 (13/16 επ., 1 άσσος, 7 μπλοκ), Καρέλια / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. – 31% άριστες), Νομικού 10 (4/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Αλεξάκου 3 (2/7 επ., 1 άσσος, 60% υπ. – 40% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς.