Μόνο για ένα σετ δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΟΦΗ (3-0 σετ) κάνοντας μια καλή προπόνηση ενόψει του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εμφάνιση και αρκετές αλλαγές απέναντι στον ΟΦΗ, επικρατώντας με 3-0 σετ στο «Ζηρίνειο», προκρίθηκε στους «4» του League Cup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (3/12, 17:00).

Το πρώτο σετ άρχισε με τις 2 ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο στο σκορ, ώσπου ο ΟΦΗ πήγε στο +2 (9-11), ο Παναθηναϊκός το ανέτρεψε σε 14-13, με άσο του Νίλσεν ξέφυγε στο +3 (19-16). Οι «Κρητικοί» μείωσαν στον 1 ύστερα από μπλοκ του Μίτιτς (22-21) και να φέρουν το σκορ στα ίσα (23-23), αλλά οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν και πήραν το σετ (25-23), κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Ανώτερος στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός, αφού πήρε γρήγορα μια διαφορά τριών πόντων (12-9), ο Γιάντσουκ διεύρυνε το προβάδισμα του «τριφυλλιού» στο +5 (16-11). Από εκείνο το σημείο ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με τους «πράσινους» να κατακτούν και το δεύτερο σετ με 25-20.

Στο τρίτο σετ πάτησε... το γκάζι ο Παναθηναϊκός, αφού με τρεις σερί πόντους του Γιάντσουκ, πήγε γρήγορα στο +4 (5-1). Ο Νίλσεν με άσο του μεγάλωσε την απόσταση στους 6 (12-6). Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έκανε αρκετές αλλαγές, με τους Μανδηλάρη και Μπακοδήμο να παίρνουν αρκετές επιθέσεις και πόντους, όπου διεύρυναν και την διαφορά στους 8 (22-14), μείωσαν οι «Κρητικοί» στον 1 (22-21). Αλλά δεν ήταν αρκετό αφού ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-0 στα σετ (25-21) και πήρε τη νίκη - πρόκριση.

Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τουκτούκας, Σταυράτη, Γραμματεία: Ταλάρου



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-17, 25-20

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-21



*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 43 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) σε 88'



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 7 (6/7 επ., 1 άσσος), Γκάσμαν 8 (7/8 επ., 1 άσσος), Γιάντσουκ 14 (8/14 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 71% υπ. - 0% άριστες), Νίλσεν 11 (9/16 επ., 2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 3 (2/4 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 40% άριστες), Σπίριτο 1 (1/1 επ.) / Χανδρινός (λ, 47% υπ. - 12% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης 1 (1/2 επ.), Μπακοδήμος 2 (2/2 επ.), Πρωτοψάλτης 8 (7/11 επ., 1 άσσος, 75% υπ. - 67% άριστες).



Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 12 (10/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μολίνα 12 (7/19 επ., 5 άσσοι, 31% υπ. - 19% άριστες), Ρουμελιωτάκης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. - 26% άριστες), Βαϊόπουλος 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Σταθέλος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 1 (1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 30% υπ. - 20% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 80% υπ. - 40% άριστες), Παπαδόσηφος, Καφαντάρης.

MVP ο Γιώργος Παπαλεξίου