Μια μέρα λαμπερή

Το προσπάθησε ξανά και ξανά και ξανά και τελικά το κατάφερε. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών μετά από μια μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Βάσας κάτι που μόνο εύκολο δεν έμοιαζε λίγες μέρες πριν.

Είναι γεγονός ότι παρά το τελικό 3-2 στο παιχνίδι της Βουδαπέστης ο Ολυμπιακός αυτό που ήθελε το πήρε με σχετική άνεση. Ότι συνέβη μετά το 0-2 είναι άνευ σημασίας καθώς το παιχνίδι έχασε τελείως την ουσία του και ήταν η στιγμή που ξεκίνησε το ροτέισον.

Είναι αλήθεια πως η Βάσας μπήκε θεωρητικά ως φαβορί αλλά η φετινή ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν έχει πλέον δύο από τα υπερόπλα που είχε ως πέρυσι αφού η Σιλά κερδίζει τις εντυπώσεις στην Κονελιάνο ενώ η Μπάνιστερ ηγείται πλέον της Ρεζίβια. Αυτό βέβαια δε μειώνει σε τίποτα την πρόκριση του Ολυμπιακού ούτε του αφαιρεί κάτι από τη σπουδαιότητα της.

Ο Ολυμπιακός είχε απόλυτη συγκέντρωση στο στόχο του και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή όπως είχε συμβεί και στο παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη». Αυτό έγινε σαφές σε πολλές περιπτώσεις από αυτές που περνάνε συχνά σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί η Κούμπουρα να έκανε και πάλι πολύ καλό παιχνίδι αλλά η... βρώμικη δουλειά και οι δύσκολες άμυνες ήταν η απόδειξη ότι ο Ολυμπιακός δεν θα άφηνε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει μια διαγώνια που μπήκε στη φετινή σεζόν με το πόδι στο γκάζι και συνεχίζει όπως ακριβώς τελείωσε την περσυνή σεζόν. Η Κούμπουρα είναι ένα σημείο αναφοράς που ανεβάζει επίπεδα τον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά η μισή δόξα ανήκει σε δύο ακόμα πολύτιμα εργαλεία της ομάδας. Η Αμπντεραχίμ είναι ένας ρυθμιστής που κρατάει την ισορροπία στην ομάδα της. Τα πήγε καλά στην επίθεση κόντρα στη Βάσας αλλά η δουλειά που έκανε σε άμυνα και υποδοχή και οι φάσεις που έσωσε και οδήγησαν σε κόντρα μπάλες ήταν η βάση για μια σπουδαία νίκη. Η Αλγερινή βρέθηκε στον Ολυμπιακό πέρυσι για να καλύψει το πολυεργαλείο που λέγεται Μλεΐνκοβα και στη δεύτερη σεζόν της στην ομάδα όχι μόνο κατάφερε να αντικαταστήσει την Τσέχα αλλά έχει γίνει ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια του παζλ.

Εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι και η Αρτακιανού. Ο Ολυμπιακός είχε καλές ομάδες και τα προηγούμενα χρόνια αλλά έχανε τους στόχους του καθώς είτε δεν είχε λίμπερο υψηλού επιπέδου ώστε να φέρει τα αναμενόμενα στην πίσω ζώνη είτε έκανε πειράματα όπως με την περίπτωση της Κοσμά. Με την Αρτακιανού, αλλά πλέον και τη Σαμπάτη που στέκεται πολύ καλά σε αυτή τη θέση, ο Ολυμπιακός έχει βρει ηρεμία, αξιοπιστία και αν μη τι άλλο μια ακόμα ηγετική φυσιογνωμία.

Είναι σαφές ότι στους ομίλους της διοργάνωσης ο Ολυμπιακός θα συναντήσει πολύ σπουδαίες ομάδες και το επίπεδο δυσκολίας θα ανέβει κατακόρυφα. Το ζητούμενο είναι πως κατάφερε να βρεθεί εκεί και όπως φάνηκε στην περίπτωση των αντρών τα προηγούμενα δύο χρόνια ο ανταγωνισμός με τους καλύτερους μπορεί να σε κάνει και εσένα καλύτερο. Και από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει αυτό το ταξίδι.