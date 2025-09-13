Με περίπατο στους «8» Αλεξόγλου και Πασχαλάκη

Οι Ελένη Αλεξόγλου, Μυρτώ Πασχαλάκη συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ18 που διεξάγεται στο Κοριλιάνο της Ιταλίας.

Το ελληνικό δίδυμο μετά το 3χ3 στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση τους στη φάση των 16, μετά από νέα εντυπωσιακή εμφάνιση εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά.

Στο πρώτο νοκ άουτ ματς αντιμετώπισαν τις Βόλνι, Πρτσιβιζέβσκα από την Πολωνία τις οποίες και διέλυσαν πραγματικά με 2-0 (21-10, 21-11).

Η Μυρτώ Πασχαλάκη πρέπει να έκανε προσωπικό ρεκόρ κερδισμένων άσων, ενώ η Ελένη Αλεξόγλου κυριάρχησε στο φιλέ και πρόσφερε ένα από τα highlight της διοργάνωσης με την... ανάποδη επίθεση (όπως ο Ενγκαπέ) στο 15-6 του 2ου σετ.

Στις 17:00 θα δώσουν τον καθοριστικό αγώνα για να μπουν στη ζώνη των μεταλλίων καθώς θα αντιμετωπίσουν στον προημιτελικό τις Ιταλίδες Μπρουτζόνε, Ντουράντ ενώ αν καταφέρουν να προκριθούν στον αυριανό (Κυριακή, 14/9) θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ρακαουσκάιτε/Γκουρτσιούτε (Λιθουανία) - Καντελά, Οζάν (Γαλλία).

Αντιθέτως οι Άγγελος Τσιούπης και ο Νίκος Τάτσης αν και κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση επικρατώντας με 2-1 (21-11, 19-21, 15-12) των αδελφών Μιοτσίνοβιτς από τη Σερβία, στον σημερινό τους νοκ άουτ αγώνα ηττήθηκαν με 2-0 (21-13, 23-21) από τους Ιταλούς Μπερναρντίνι, Μαπέλι και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.