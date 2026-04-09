Νέα πολυτελής μάρκα από την Κίνα - Τα δύο πρώτα μοντέλα που φέρνει (pics)

Η DENZA, η premium μάρκα αυτοκινήτων με επίκεντρο την τεχνολογία του Ομίλου BYD, παρουσιάστηκε επίσημα ως παγκόσμια μάρκα μέσα από μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα πρώτα της διεθνή μοντέλα: το Z9GT και το D9 DM-i.

Συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική κληρονομιά με την προηγμένη μηχανολογία, η DENZA ανακοίνωσε επίσημα την είσοδό της σε αγορές εκτός Κίνας. Μια εμβληματική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε κάτω από τις επιχρυσωμένες οροφές του ιστορικού Palais Garnier στο Παρίσι, αποτέλεσε το σκηνικό για την παγκόσμια πρεμιέρα της μάρκας, παρουσιάζοντας μια νέα εποχή εκλεπτυσμένης ηλεκτρικής κινητικότητας για το πιο απαιτητικό κοινό της Ευρώπης.

Με γνώμονα τη φιλοσοφία «Technology Drives Elegance», η είσοδος της DENZA σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο τοπίο της ευρωπαϊκής premium αυτοκίνησης. Εμπνευσμένη από τη δύναμη της καινοτομίας να βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων και με αποκλειστική εστίαση σε συστήματα κίνησης νέας ενέργειας (EV και plug-in hybrid DM), η DENZA φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του premium μέσα από τεχνολογικά προηγμένα χαρακτηριστικά, από ταχύτητες φόρτισης που καταρρίπτουν ρεκόρ έως την ανεξάρτητη διεύθυνση των πίσω τροχών με διπλό κινητήρα, που προσφέρει νέα επίπεδα ευελιξίας.

Η παγκόσμια πορεία της DENZA ξεκινά με δύο κορυφαία μοντέλα που απευθύνονται σε διαφορετικούς, αλλά εξίσου απαιτητικούς τρόπους ζωής: το DENZA Z9GT και το DENZA D9.

Ως ένα κορυφαίο μοντέλο shooting brake, διαθέσιμο τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό (EV) όσο και ως Super Hybrid DM, το Z9GT επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία των grand tourers υψηλών επιδόσεων. Συνδυάζει τη δυναμική, αεροδυναμική σιλουέτα ενός σπορ αυτοκινήτου με την πρακτική κομψότητα ενός station wagon. Εξοπλισμένο με τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες (tri-motorsystem), προσφέρει εντυπωσιακή επιτάχυνση0-100 km/h σε 2,7 δευτερόλεπτα στην ηλεκτρική έκδοση και υψηλή ευελιξία. Παράλληλα, χάρη στην ανεξάρτητη διεύθυνση των πίσω τροχών, μπορεί να πραγματοποιεί προηγμένους ελιγμούς, όπως στροφή σχεδόν επιτόπου και κίνηση υπό γωνία σε στενούς χώρους.

Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται προηγμένες τεχνολογίες εντός καμπίνας, όπως ένα εντυπωσιακό head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 50 ιντσών, μια κεντρική οθόνη infotainment 17,3 ιντσών που «αιωρείται» μπροστά από το ταμπλό, καθώς και δύο επιπλέον οθόνες 13,2 ιντσών – μία για τον πίνακα οργάνων του οδηγού και μία για την ψυχαγωγία του συνοδηγού.

Το DENZA D9 DM-i εισάγει μια νέα διάσταση κομψότητας στην premium κατηγορία MPV, προσφέροντας χώρο για επτά επιβάτες ύψους έως 180 cm, μαζί με επτά χειραποσκευές 20 ιντσών και επτά επαγγελματικά σακίδια. Το σύστημα κίνησης DM-i εξασφαλίζει τετρακίνηση, ηλεκτρική αυτονομία έως 210 km και συνδυασμένη αυτονομία έως 950 km με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ, καθιστώντας το την ιδανική επιλογή πρώτης θέσης τόσο για αστικές μετακινήσεις όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Και τα δύο μοντέλα επωφελούνται από τη συνεργασία της DENZA με τη γαλλική premium εταιρεία ήχου Devialet. Τα προηγμένα ηχοσυστήματα (20 ηχεία στο Z9GT και 16 στο D9) αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με το Dolby Atmos®, για να τοποθετούν τον ήχο με ακρίβεια στην καμπίνα, προσφέροντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια, καθαρότητα και διαχωρισμό. Το αποτέλεσμα είναι μια καθηλωτική εμπειρία που ενισχύει το συναίσθημα και φέρνει τους επιβάτες πιο κοντά στο περιεχόμενο που απολαμβάνουν.

Τα δύο νέα μοντέλα, όπως και όλα τα μοντέλα της DENZA, θα ηγηθούν της εισαγωγής της τεχνολογίας FLASH Charging στην Ευρώπη. Με ισχύ έως 1.500 kW και βασισμένο στη Blade Battery 2ης γενιάς της BYD, το FLASH Charging υλοποιεί την υπόσχεση «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3» δηλαδή φόρτιση από 10% σε 70% σε μόλις 5 λεπτά, από 10% σε 97% σε 9 λεπτά και, ακόμη και σε θερμοκρασίες -30°C, από 20% σε 97% σε μόλις 12 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Παρίσι, η BYD επιβεβαίωσε τα σχέδιά της για την ανάπτυξη 6.000 σταθμών FLASH Charging εκτός Κίνας μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εκ των οποίων οι 3.000 θα βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η αρχική παρουσία της DENZA στην Ευρώπη θα ξεκινήσει από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη μάρκα να επεκτείνεται γρήγορα σε όλη την ήπειρο, με στόχο την παρουσία της σε τουλάχιστον 30 χώρες έως το τέλος του έτους. Το δίκτυο αυτό θα περιλαμβάνει περισσότερα από 150 σημεία πώλησης έως το τέλος του 2026.Στη Λατινική Αμερική, ήδη λειτουργούν καταστήματα στην Βραζιλία και στο Μεξικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους πρώτους πελάτες να προχωρήσουν σε παραγγελίες των νέων μοντέλων DENZA.

Συνδυάζοντας την ισχυρή μηχανολογική βάση του Ομίλου BYD με ένα ξεχωριστό premium DNA και μια ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη, η DENZA είναι έτοιμη να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης στην υιοθέτηση της βιώσιμης κινητικότητας οχημάτων νέας ενέργειας.