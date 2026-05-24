«Λύγισε» η Κόστγιουκ: «Ένας πύραυλος έπεσε 100 μέτρα από το σπίτι των γονιών μου» (vid)

Η Μάρτα Κόστγιουκ ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην on court συνέντευξή της, αν και ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Roland Garros. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Είμαι απίστευτα περήφανη για τον εαυτό μου σήμερα», είπε αρχικά η 23χρονη Ουκρανή (Νο.15), που πάντα μιλάει με πάθος για όσα λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα της τα τελευταία χρόνια. «Νομίζω πως ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες της καριέρας μου. Σήμερα το πρωί, μόλις 100 μέτρα από το σπίτι των γονιών μου, ένας πύραυλος κατέστρεψε ένα κτίριο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωινό. Δεν ήξερα πώς θα εξελισσόταν αυτός ο αγώνας για μένα. Δεν ήξερα πώς θα το διαχειριζόμουν. Έκλαιγα ένα μέρος του πρωινού. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενη που προκρίθηκα στον δεύτερο, αλλά όλες μου οι σκέψεις και όλη μου η καρδιά είναι σήμερα με τον λαό της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δόξα στην Ουκρανία».

Έτυχε, μάλιστα, να παίξει τον πρώτο αγώνα της στο Παρίσι απέναντι στη Ρωσίδα Οκσάνα Σελεχμέτεβα (6-2, 6-3), στην οποία δεν έδωσε το χέρι στο τέλος, όπως κάνει πάντα όταν έχει απέναντί της παίκτριες από τη Ρωσία.

Ρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί ήταν σημαντικό να βρίσκεται στο court σήμερα. «Γιατί πιστεύω πως είναι σημαντικό να συνεχίζεις. Το μεγαλύτερό μου παράδειγμα είναι ο ουκρανικός λαός. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είδα όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξύπνησαν και συνέχισαν τη ζωή τους, συνέχισαν να βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ήξερα ότι σήμερα θα υπήρχαν πολλές ουκρανικές σημαίες εδώ και πως πολλοί Ουκρανοί θα έρχονταν να με στηρίξουν. Ήρθαν επίσης και φίλοι μου από την Ουκρανία. Είμαι πολύ χαρούμενη που τους έχω εδώ. Δεν έχω πολλά περισσότερα να πω».