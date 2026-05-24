Ευχαριστήριο του Παναθηναϊκού στον κ.Βρούτση και στο Υγεία για τη βοήθεια στην Πέννυ Ρόγκα

Η Πέννυ Ρόγκα εισήχθη το Σάββατο (23/5) στο νοσοκομείο και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε ευχαριστήριες ανακοινώσεις για τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και το νοσοκομείο Υγεία, για τη βοήθεια στην ιατρική της περίθαλψη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Για το νοσοκομείο Υγεία:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Όμιλο Υγεία για την άμεση ανταπόκριση και ιατρική περίθαλψη στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά για μια ακόμα φορά τη διεύθυνση του Νοσοκομείου Υγεία και ιδιαίτερα τους κ. Δημήτρη Στέφο, τον γιατρό Χρήστο Κοντοβουνήσιο και τον κ. Αναστάσιο Ντίνο για την άμεση ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους.

Για τον κ.Βρούτση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.

Η αθλήτρια του Συλλόγου Πέννυ Ρόγκα χρειάστηκε χτες άμεσης ιατρικής περίθαλψης και καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο κ. Βρούτσης στην άμεση διακομιδή της από την Πάρο στη Σύρο.

Ο κ. Βρούτσης ενδιαφέρθηκε και μετέπειτα για την πορεία της υγείας της και συνέβαλλε στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού.