Πακιστάν: Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχτηκε κοντά σε διερχόμενο τρένο - 24 νεκροί και 70 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Μπαλουχιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχτηκε κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές την στιγμή που ένα επιβατικό τρένο το οποίο μετέφερε στρατιωτικούς, διέρχονταν από το σημείο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 24 άτομα και να τραυματιστούν περισσότερα από 70, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η δύναμη της έκρηξης προκάλεσε τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών του τρένου, το οποίο εκτελούσε ένα δρομολόγιο από την πόλη Κουέτα προς την πόλη Πεσαβάρ, μεταφέροντας στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια περιοχή όπου συνήθως σταθμεύουν δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά κοντινά κτίρια και καταστρέφοντας περισσότερα από δώδεκα οχήματα που ήταν σταθμευμένα κατά μήκος του δρόμου, σύμφωνα με μάρτυρες και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

At least 23 people, including civilians, were killed and 70 injured in a suspected suicide bombing targeting a train carrying military personnel in Pakistan’s Quetta



The banned Balochistan Liberation Army claimed responsibility for the attack https://t.co/gbPmz5ryTa pic.twitter.com/7HZGApiwSb — Anadolu English (@anadoluagency) May 24, 2026

A massive explosion was heard in Quetta, Balochistan province of Pakistan. Local sources said that a bomb exploded near a paramilitary installation close to a passing train. “Two bogeys have been derailed due to the impact of the explosion”. It was not immediately clear what was… pic.twitter.com/WaSuxikn6d — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 24, 2026

The Quetta Jaffar Express attack says a lot about the state Pakistan is in right now.



A train reportedly stopping to attach bogeys for paramilitary families returning home for Eid… then explosions killing mostly women and children.



23 dead already. Numbers still rising. pic.twitter.com/3ixc4ojSAg — Riccha Dwivedi (@RicchaDwivedi) May 24, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, 20 από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση

Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν (BLA), ο οποίος απαιτεί ανεξαρτησία από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας ότι στόχευσε ένα τρένο που μετέφερε προσωπικό ασφαλείας.

Η Κουέτα είναι η πρωτεύουσα της Μπαλουχιστάν, η οποία είναι η φτωχότερη και μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός.

«Καταδικάζουμε έντονα τη στοχοποίηση αθώων πολιτών και είμαστε βαθιά θλιμμένοι για την απώλεια πολύτιμων ανθρώπινων ζωών. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία», δήλωσε ο Σαχίντ Ριντ, εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης του Μπαλοχιστάν, ενώ τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε έντονα την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή τρομοκρατική ενέργεια», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός της επαρχίας, Σαρφράζ Μπουγκτί, καταδίκασε επίσης την επίθεση, τονίζοντας ότι οι μαχητές που έβαλαν στο στόχαστρο «αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών θα κυνηγηθούν».

