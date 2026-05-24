Roland Garros: Το πρόγραμμα της Δευτέρας

Η δεύτερη... δόση του πρώτου γύρου στο Roland Garros διεξάγεται αύριο (25/5) και ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της άλλοτε «βασίλισσας» Ίγκα Σβιόντεκ και ενδεχομένως οι αποχαιρετιστήριοι αγώνες των Γκαέλ Μονφίς και Σταν Βαβρίνκα!

Κατά τα άλλα, ξεκινούν την πορεία τους στη διοργάνωση και οι Έλενα Ριμπάκινα, Ελίνα Σβιτολίνα, Μπεν Σέλτον, Άλεξ Ντε Μινόρ και Κάσπερ Ρουντ.

Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, αλλά και Γιάνικ Σίνερ θα κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (26/5).

Court Philippe-Chatrier

13:00

[WC] Έμερσον Τζόουνς (Αυστραλία) - [3] Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία)

Βερόνικα Εργιάβετς (Σλοβενία) - [2] Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν)

[32] Ουγκό Ουμπέρ (Γαλλία) - Αντριάν Μαναρινό (Γαλλία)

Όχι πριν τις 21:15

[WC] Ουγκό Γκαστόν (Γαλλία) - [WC] Γκαέλ Μονφίς (Γαλλία)

Court Suzanne-Lenglen

12:00

[22] Αρτούρ Ριντερκνές (Γαλλία) - [Q] Γιούρι Ροντιόνοφ (Αυστρία)

[7] Ελίνα Σβιτολίνα (Ουκρανία) - Άννα Μπόνταρ (Ουγγαρία)

[WC] Τιαντσόα Ρακοτομάνγκα Ραζαονά (Γαλλία) - [6] Αμάντα Ανισιμόβα (ΗΠΑ)

Ντάνιελ Μέριδα (Ισπανία) - [5] Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)

Court Simonne-Mathieu

12:00

[13] Τζάσμιν Παολίνι (Ιταλία) - Νταγιάνα Γιαστρέμσκα (Ουκρανία)

Σταν Βαβρίνκα (Ελβετία) - [LL] Γέσπερ ντε Γιονγκ (Ολλανδία)

[15] Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία) - [Q] Ρόμαν Σαφιούλιν

Αναστασία Ζαχάροβα - [10] Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία)

Court 14

12:00

[8] Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) - [Q] Τόμπι Σάμιουελ (Μεγάλη Βρετανία)

Τατιάνα Μαρία (Γερμανία) - [23] Ελίζ Μέρτενς (Βέλγιο)

[Q] Κέιτλιν Κεβέδο (Ισπανία) - [WC] Λεολιά Ζανζάν (Γαλλία)

[10] Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) - [Q] Αντρέα Πελεγκρίνο (Ιταλία)

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.