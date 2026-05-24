Διοικητής Νοσοκομείου Ιωαννίνων για Μάριο Οικονόμου: «Παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του» (vid)

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Μάριος Οικονόμου.

Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο Μάριος Οικονόμου, λόγω του σοβαρού ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα μίλησε στον Alpha και τόνισε ότι παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», επεσήμανε ο κ. Δερδεμέζης.