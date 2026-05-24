Σε τεντωμένο σχοινί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Πρόοδο βλέπει ο Ρούμπιο - «Όχι» για Ορμούζ λέει η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας η οποία θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών για 60 ημέρες, κατά την διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, κατά την διάρκεια των 60 αυτών ημερών, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο

Ωστόσο, μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό μας, λέει ο ιρανικός στρατός

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας ειρήνης με το Ιράν έχει «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευθεί», την ώρα που ΗΠΑ, Ιράν και διαμεσολαβητές στο Πακιστάν κάνουν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία παραμένει στο επίκεντρο της κρίσης από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, σημειώνοντας μόνο ότι οι «τελικές πτυχές και λεπτομέρειες» βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ανάρτησή του Αμερικανού προέδρου έρχεται έπειτα από συνδιάλεξή του με ηγέτες κρατών του Κόλπου, αλλά και της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, «χωριστά» από τους άλλους ηγέτες κρατών του Κόλπου, και «πήγε πολύ καλά».

Ωστόσο, ο στρατός του Ιράν αμφισβητεί τον Τραμπ λέγοντας ότι θα διατηρήσει εκείνος τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Τα Στενά, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσουν να υπόκειται στην ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση ακόμη κι αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη», τόνισε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού μέσω «X».

Ρούμπιο: «Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν», ενώ τόνισε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με την Τεχεράνη, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν «καλά νέα» μέσα στις επόμενες ώρες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, Ρούμπιο επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι «τελικός στόχος (σ.σ. των ΗΠΑ) είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής σχετικά με αυτό το ζήτημα, δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο -σίγουρα όχι όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν είναι ιδιοκτήτης των Στενών του Ορμούζ και επέκρινε τις απειλές που έχει εκτοξεύσει η χώρα σχετικά με τη θαλάσσια οδό.

Τέλος, τόνισε ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στην εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης για τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θα επιλυθούν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο μιλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Pool AP

Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ για την συμφωνία

Αμερικανικά ΜΜΕ στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν τα εμπορικά πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, μιας σημαντικής για τη διεθνή οικονομία θαλάσσιας οδού, και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο το ακανθώδες ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας μένει να επιλυθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, το οποίο επικαλέστηκε πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Στην ίδια προθεσμία αναφέρθηκε επίσης η Wall Street Journal.

Η υπό εξέταση συμφωνία δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό βαθμό που διαθέτει. Μένει να εξεταστεί σε επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, «τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες», ανέφερε η New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη «φάση της οριστικοποίησης» πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Όμως «αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι εμείς κι οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε ο Μπαγαεΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας δεν έχει συμπεριληφθεί «ως αυτό το στάδιο» στο προσχέδιο συμφωνίας υπό συζήτηση.

Πηγή: newsbomb.gr