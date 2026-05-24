Πρόεδρος Κραϊόβα: «Ο ΠΑΟΚ είχε κινηθεί για την απόκτηση του Μπάνκου»

Ο ΠΑΟΚ είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να αποκτήσει τον Νικουσόρ Μπάνκου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κραϊόβα, Μιχάι Ροτάρου, αναφερόμενος στις προτάσεις που είχαν φτάσει για τον Ρουμάνο αριστερό μπακ.

Σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της ρουμανικής ομάδας, τόσο η Φέγενορντ όσο και ο Δικέφαλος είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 33χρονο ποδοσφαιριστή, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί κάποια συμφωνία.

«Δυστυχώς, εγώ ήμουν αυτός που τον κράτησε στην ομάδα. Η πρώτη σημαντική πρόταση ήρθε από τη Φέγενορντ και άγγιζε τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Τότε ήταν ακόμη νεαρός και θεωρούσαμε ότι η αξία του θα ανέβαινε περισσότερο, γι’ αυτό και παρέμεινε στην Κραϊόβα», ανέφερε αρχικά ο Ροτάρου.

Στη συνέχεια στάθηκε και στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, αποκαλύπτοντας πως υπήρξαν περισσότερες από μία επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

«Υπήρξαν ακόμη δύο ή τρεις προτάσεις από τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, προέκυψαν διαφωνίες σχετικά με τους όρους και τη μορφή της συμφωνίας, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η μεταγραφή. Ίσως τότε να αδίκησα τον παίκτη, όχι όμως και την ομάδα. Αν παρουσιαστεί τώρα κάποια πρόταση, ο ίδιος θα έχει τον τελευταίο λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Fanatik».

