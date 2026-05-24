Χανιά: Μάχη δίνει το 3χρονο κοριτσάκι - Ερευνώνται άλλοι δύο θάνατοι παιδιών στην οικογένεια

Την ώρα που η 3χρονη από τα Χανιά δίνει μάχη στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση σε βάθος.

Όπως διαπιστώθηκε, κατά το πρόσφατο παρελθόν, δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας, είχαν πεθάνει υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος αναφορικά με το άκρως κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε μαζί με τα τρία αδέλφια του το 3χρονο κοριτσάκι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του Πακιστανού πατέρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η νεαρή μητέρα, Ρομά στην καταγωγή, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ τα τρία αδέλφια του κοριτσιού, μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και για προσωρινή φιλοξενία μέχρι να αποφασιστεί η τύχη τους.

Μέχρι στιγμής η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι και τα τέσσερα παιδάκια ζούσαν και μεγάλωναν σε ένα νοσηρό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η παραμέληση και η κακοποιητική συμπεριφορά.

Είχαν πεθάνει άλλα δύο παιδιά της οικογένειας

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας, με τις συνθήκες των θανάτων τους να βρίσκονται υπό έρευνα.

