Η νικήτρια της Eurovision έστειλε τις ευχές της στον Βεζένκοβ πριν τον τελικό

H νικήτρια της φετινής Εurovision από τη Βουλγαρία, Ντάρα έστειλε της ευχές της στον Σάσα Βεζένκοβ ενόψει του Ολυμπιακός-Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με την Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center (Novasports Prime, 21:00 και η Βουλγάρα τραγουδίστρια, που σήκωσε κούπα στην Βιεννη με το τραγούδι «Bangaranga» δεν ξέχασε τον συμπατριώτη της, Σάσα Βεζένκοβ.

Η Ντάρα έστειλε τις ευχές της στον ΜVP της Euroleague για κατάκτηση του τροπαίου με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέσω story στο instagram.

«Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγαρικό αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή. Στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοβ σήμερα. Πάρτους νικητή», έγραψε η Ντάρα.